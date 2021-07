Jonathan Kanter est le dernier ennemi technologique de l’administration Biden

Big Tech a encore une autre raison de s’inquiéter de la menace d’une réglementation du gouvernement américain.

Le président Biden a annoncé mardi qu’il nommait Jonathan Kanter, un ennemi juridique connu de Google et d’autres grandes entreprises technologiques, à la tête de la division antitrust du ministère de la Justice. S’il est confirmé à son poste par le Sénat, Kanter aura le pouvoir de prendre en charge des affaires visant à démanteler les grandes entreprises technologiques ou à limiter d’une autre manière la taille de leurs entreprises. Et en tant que chef de la division antitrust du DOJ, Kanter déciderait également de la manière de procéder avec l’affaire historique de l’administration Trump contre Google pour s’être engagée dans des pratiques commerciales prétendument anticoncurrentielles.

Kanter a longtemps soutenu que les régulateurs n’avaient pas appliqué les lois antimonopoles et antitrust contre le secteur de la technologie et que ce manque de réglementation nuisait aux petites entreprises et aux consommateurs américains. S’il est confirmé, Kanter rejoindra deux autres personnes récemment nommées par Biden : Lina Khan, qui dirige la FTC ; et Tim Wu, l’un des principaux conseillers de la Maison Blanche en matière de politique économique. Comme Kanter, tous deux ont bâti leur carrière en faisant valoir que le gouvernement doit réglementer plus agressivement les entreprises technologiques comme Google, Facebook, Amazon et Apple.

Ces trois personnalités gouvernementales puissantes sont un tiercé inquiétant pour Google et d’autres grandes entreprises technologiques. Et leur ascension au pouvoir est une bonne nouvelle pour les partisans du démantèlement de la Big Tech (à tel point que certains partisans politiques clés ont vanté les mugs « Wu & Khan & Kanter » sur les réseaux sociaux).

«Avec Lina Khan à la Federal Trade Commission, Tim Wu au Conseil économique national et des dizaines d’autres leaders puissants dans les départements et agences de l’administration Biden, la nomination de Jonathan Kanter à la tête de la division antitrust sonne la fin de l’ère du monopole inexplicable. pouvoir en Amérique », a écrit Barry Lynn, directeur exécutif du groupe politique Open Markets Institute, dans un communiqué.

D’autres groupes politiques anti-monopole comme l’American Economic Liberties Project ont fait des déclarations tout aussi positives.

“Le président Biden a fait un excellent choix pour diriger la division antitrust du DOJ”, a écrit Sarah Miller, directrice exécutive de l’American Economic Liberties Project, dans une déclaration à Recode. «Jonathan Kanter a l’expérience, les valeurs et la prévoyance intellectuelle pour s’assurer que l’application des lois antitrust sous l’administration Biden est utile aux travailleurs, aux petites entreprises et aux communautés. … Il a élaboré bon nombre des arguments juridiques les plus fructueux à l’origine des principales enquêtes antitrust sur Big Tech.

Kanter est un avocat antitrust qui a déjà représenté des concurrents de Google comme Yelp et Microsoft.

Le Sénat devra confirmer Kanter pour sécuriser sa position. La sénatrice Amy Klobuchar (DM), qui parraine des projets de loi réglementant la technologie, et la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) ont immédiatement publié des déclarations à l’appui.

« J’ai hâte de travailler ensemble pour m’assurer que la division antitrust remplira sa mission d’appliquer vigoureusement les lois antitrust, de protéger les consommateurs et de promouvoir la concurrence dans l’ensemble de notre économie, et je continuerai à faire pression pour obtenir des ressources supplémentaires pour soutenir cet effort critique, ” a écrit le sénateur Klobuchar, en partie, dans un communiqué.

L’expérience de Kanter en tant que représentant des concurrents de Google dans le passé peut être quelque chose que Google essaie d’utiliser contre lui, selon CNBC. L’entreprise pourrait faire pression pour qu’il soit récusé des affaires impliquant Google en arguant que celles-ci créent un conflit d’intérêts pour lui.

Cela a déjà commencé avec Khan : Amazon et Facebook ont ​​tous deux demandé à Khan de se retirer des affaires impliquant leurs entreprises en raison de ses critiques passées à l’égard de leurs pratiques commerciales. Khan a l’avantage d’un large soutien bipartite au Congrès, il n’est donc pas clair si ces pétitions aboutiront.

Considérant que le candidat de Trump à la tête de la division antitrust, Makan Delrahim, a dû se récuser pour la raison opposée – il a conseillé Google plus tôt dans sa carrière – les histoires de critiques de ces nouveaux nommés envers le secteur de la technologie en disent long sur les attitudes actuelles à Washington. envers l’industrie.

La nomination de Kanter est également le reflet du programme politique plus large de Biden visant à maîtriser le pouvoir de la Silicon Valley. Plus tôt ce mois-ci, Biden a publié un décret sur la concurrence, ordonnant aux agences gouvernementales comme la FTC d’examiner de plus près le secteur de la technologie. Et récemment, il a de plus en plus critiqué les sociétés de médias sociaux comme Facebook pour avoir permis la prolifération de la désinformation sur des sujets comme Covid-19 sur leurs plateformes.

Il est vrai que les législateurs et les régulateurs demandent depuis un certain temps un contrôle antitrust plus poussé des Big Tech. Mais ces efforts et ces nominations signalent un changement : plutôt que de simplement parler d’application des lois antitrust, le gouvernement pourrait enfin être prêt à prendre des mesures.