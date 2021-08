Jonathan Kuminga et Moses Moody, rôle dans Golden State Warriors

Les tests sont terminés, l’heure de vérité est arrivée et il est temps de faire le point sur tout ce qui a été vu dans la Summer League 2021. Tellement Jonathan Kuminga Quoi Moïse Moody ont été sélectionnés par Guerriers de l’état d’or enveloppé dans un halo de doutes et d’incertitudes, puisque beaucoup voyaient ces joueurs comme des monnaies d’échange pour une grande star, afin d’accélérer le processus de création d’une équipe de rêve qui peut se battre à court terme pour le maximum. Cela semblerait être la chose la plus logique à faire, mais la bonne performance des deux rookies soulève quelques doutes dans la gestion de ceux de la baie et de Steve Kerr, qui a trouvé deux diamants bruts à polir.

La plupart des agents libres les plus intéressants du marché ne sont plus disponibles, les Warriors devront donc faire un mélange entre leur Big 3 classique, composé de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, ainsi qu’un nouveau trio de jeunes talents, formé par les rookies et James Wiseman. Dans des propos recueillis par nbcsports, Jonathan Kuminga, qui est celui qui semble désormais le plus préparé à être important, revient sur ses sentiments. “C’était super de jouer avec eux, ils ont eu de très belles paroles envers moi et Stephen a dit sur le banc que j’étais très bon”, a déclaré un jeune homme plein de potentiel.

Moses Moody aura moins de minutes que Kuminga

Quelque chose de plus vert a montré Moïse Moody, qui occupera vraisemblablement un rôle plus secondaire dans la rotation des Guerriers de l’état d’or. “J’ai beaucoup appris dans la Summer League, je pense que je comprends beaucoup mieux le jeu et je connais les aspects sur lesquels je dois le plus travailler. Je ferai tout ce que l’équipe me demande de faire pendant la saison, je pense que je peux aider », a déclaré un homme qu’il doit améliorer sur le plan défensif, ainsi que sur le tir extérieur. En bref, deux futurs joueurs très intéressants qui peuvent commencer à aider l’équipe cette saison et acquérir une expérience spectaculaire et clé dans leur développement professionnel et basket-ball.