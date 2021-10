Jonathan Majors peut être vu dans le nouveau film The Harder They Fall le 3 novembre en streaming sur Netflix. Mais les fans de Marvel le connaissent sous le nom de « Celui qui reste » dans la série Disney + Loki, et jouera le rôle de Kang le Conquérant dans le prochain film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. PopCulture.com a récemment rencontré des majors qui ont parlé de travailler avec la star d’Ant-Man, Paul Rudd, et de faire partie de l’univers cinématographique Marvel (MCU).

« Paul est notre leader, et il est génial », a déclaré Majors à PopCulture. « C’est une énergie incroyable. Faire partie du MCU est un rêve que vous ne saviez pas avoir. En tant qu’enfant de théâtre, j’ai rejoint une énorme compagnie de ces incroyables créateurs d’art, des directeurs de la photographie à mes collègues acteurs, en passant par les réalisateurs. Vous faites partie de la société maintenant et cela fait vraiment du bien, un peu comme au bon vieux temps, le bon vieux temps, le bon vieux temps, le bon vieux temps, avec ces troupes de théâtre. C’est cool.

Kang le Conquérant est l’un des principaux méchants du MCU. Les fans ont eu un premier aperçu de lui avec Majors in Loki en tant que « Celui qui reste », une version alternative de lui. Il semble que Kang le Conquérant sera le prochain méchant principal du MCU après Thanos qui meurt dans Avengers: Fin de partie. Avec Majors et Rudd, Ant-Man and the Wasp: Quantumania met en vedette Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer et Kathryn Newton. Le film devait initialement sortir l’année prochaine, mais a depuis été repoussé à 2023.

En attendant, Majors se concentre sur The Harder They Fall alors qu’il joue le rôle d’un cow-boy noir nommé Nat Love. Dans le film, Love poursuit un autre cowboy noir nommé Rufus Black qui a tué ses parents quand il était jeune. Black est joué par Idris Elba, et les majors ont aimé travailler avec lui.

« C’est tellement intéressant parce que nous voulions commencer et ne jamais nous rencontrer avant de travailler sur le plateau », a déclaré Majors. « C’est devenu impossible, à cause du climat dans lequel nous le faisions, de la pandémie, etc. Nous devions juste être proches les uns des autres parce que nous y étions autorisés et nous devions répéter et nous devions faire tout cela choses, et nous vivions dans la même ville.

« Nous avons établi cette relation vraiment, vraiment sympa, cette relation vraiment sympa et énergique où nous pouvions être partenaires à un moment donné de la discussion, puis nous retrouver dans une belle opposition, ce qui était génial, le chasseur et le chassé. Nous avons changé. ces rôles tout au long de la journée et tout au long des scènes. »