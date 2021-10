*Hollywood s’est présenté sur le « tapis bleu » pour la première de de Netflix « Plus ils tombent! »

Le Shrine Auditorium a été le théâtre de la projection du western à Los Angeles. Invités inclus; Jay Z – qui est également producteur exécutif sur le projet – Swizz Beats et Alicia Keys, Kelly Rowland, Lil Rel Howery, Tiffany Haddish, Taraji P. Henson, Evan Ross, Logan Browning, Teyana Taylor, Kehlani, Karrueche Tran, Bre -Z, Seal, Damson Idris, Jesse Williams, Nas, Jay Electronica, Netflix CMO Bozoma Saint John, Tina Knowles-Lawson et Richard Lawson.

Des talents clés du film étaient également dans le bâtiment, notamment; Roi Régina, Jonathan Majors, Deon Cole, et l’écrivain, réalisateur, producteur et compositeur Jeymes Samuel.

The Harder They Fall – Projection spéciale à Los Angeles au Shrine Auditorium and Expo Hall le 13 octobre 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo de Rachel Murray/. pour Netflix)

Le film ajoute des personnages réels des années 1800 pour ce conte fictif. «Lorsque le hors-la-loi Nat Love (Majors) découvre que son ennemi Rufus Buck (Idris Elba) est libéré de prison, il rassemble son gang pour traquer Rufus et se venger. Ceux qui l’accompagnent dans cette nouvelle école de western incluent son ancien amour Stagecoach Mary (Zazie Beetz), ses bras droit et gauche, Bill Pickett (Edi Gathegi) colérique et Jim Beckwourth (RJ Cyler). Rufus Buck a son équipage redoutable, comprenant « Treacherous » Trudy Smith (King) et Cherokee Bill (LaKeith Stanfield), et ils ne sont pas un groupe qui sait comment perdre.

Majors est apparu dans certains des plus grands succès de l’année dernière, notamment « Lovecraft Country », « Da Five Bloods » et une apparition surprise dans « The Falcon and The Winter Soldier ». Lorsqu’on lui a demandé comment s’assure-t-il que les rôles qu’il crée sont emblématiques, il a proposé ceci :

« Je viens d’écouter. Chez Nat, il s’agit de la difficulté du rôle et jusqu’où le personnage doit aller pour obtenir ce dont il a besoin. C’est un voyage héroïque, même s’ils sont un méchant. Pour réaliser ces choses, vous devez faire des choses très particulières, particulières. Et c’est dans cette particularité que vous trouvez ce moment.

Howery dit que nous n’avons jamais vu de western noir à ce niveau auparavant. Tina Knowles-Lawson a ajouté que voir des cow-boys noirs représentés va signifier le monde pour le public

« Les cowboys noirs ont été représentés à Hollywood comme des valets. Donc, voir ces cow-boys noirs et affirmés reprendre leur pouvoir, c’est tout. Je sais que c’est un film de vengeance, mais il s’agit de l’histoire des cow-boys noirs, et la plupart des personnages ont existé. Donc, je pense que ça va faire que les enfants se sentent puissants. »

Swizz a expliqué à quel point il est important de voir plus de Noirs impliqués dans tous les aspects d’Hollywood.

«C’est bien de voir de la couleur sur ces tapis, en particulier à Hollywood, où nous contribuons tellement mais sommes négligés à bien des égards. Je pense que nous devons juste continuer à nous battre. Des frères comme Jay et bien d’autres grands. Je contribue un petit morceau; nous devons juste rester concentrés et continuer à faire le travail pour obtenir la visibilité et le respect que nous méritons.

La soirée s’est terminée par une after-party où Jay-Z a sauté sur le micro pour une performance surprise de quelques-uns de ses tubes. Beyoncé était également dans le bâtiment, mais elle a choisi de sauter le tapis.

« The Harder They Fall » sort sur Netflix le 22 octobre.