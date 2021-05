Jonathan Rea ajoute et continue dans le Superpole d’Aragon

23/05/2021 à 12:38 CEST

.

Les Irlandais du Nord Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) il ne descend toujours pas du haut du podium et dans la courte course du week-end, la Tissot Superpole, sur le circuit de Motorland Aragon à Alcañiz (Teruel), était encore le meilleur.

Rea a de nouveau surpassé son coéquipier, le Britannique Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), tandis que l’Américain grimpait en troisième position Garrett Gerloff (équipe GRT Yamaha WorldSBK).

La journée de dimanche a débuté avec un ciel nuageux et quelques pluies qui ont conduit à la déclaration de la course sur le mouillé, ce qui a mis en jeu la stratégie dans le choix des pneus, ce qui a conduit à voir deux courses. Un pour les pilotes qui ont choisi les pneus mixtes, le pari gagnant, et l’autre pour ceux qui ont opté pour la pluie.

La course de dix tours n’a eu d’histoire que dans les 5 077 premiers mètres de la piste conçue par Herman Tilke.

Rea a été surpris par un impétueux Scott Redding (Aruba.It Racing – Ducati) Dans le premier virage et après un échange de passes entre les deux, l’Irlandais du Nord a repris le dessus dans le deuxième tour, d’où il n’a pas abandonné la tête de la course.

Redding ne pouvait pas suivre et a fini par être dépassé par différents pilotes jusqu’à tomber à une huitième position plus que discrète.

GP Aragon. Superpole. Classification:

1. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK)

2. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK)

3. Garrett Gerloff (équipe GRT Yamaha WorldSBK)

4. Chaz Davies (équipe GoEleven)

5. Michael van der Mark (équipe BMW Motorrad WorldSBK)

7. Álvaro Bautista (Équipe HRC)

Résultats complets dans ce lien