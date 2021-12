Jonathan Scott et Zooey Deschanel achètent leur « maison de rêve » à Los Angeles

Jonathan Scott et Zooey Deschanel ont franchi une nouvelle étape dans leur relation et ont acheté une maison ensemble.

Scott a partagé la nouvelle dans le dernier numéro de son magazine et de celui de son frère jumeau Drew, « Drew + Jonathan Reveal ».

La star de HGTV, qui a déjà habité à Las Vegas, a parlé de la décision du couple d’acheter une propriété à Los Angeles.

« Ce que j’ai découvert très tôt, c’est que Zooey aimait Los Angeles », a expliqué Scott. « Comme, l’amour-aime ça. Elle est originaire d’Angeleno, ses parents vivent toujours dans la maison de son enfance, le tout. Je me souviens avoir pensé: » D’accord, d’accord… donne-moi l’argumentaire de vente « , avec scepticisme, ne me considérant pas comme un « L’homme de LA. »

ZOOEY DESCHANEL ET JONATHAN SCOTT MARQUENT L’ANNIVERSAIRE DE LA RENCONTRE DE DEUX ANS AVEC DES HOMMAGES DOUX : « TOUJOURS MON PRÉFÉRÉ »

Jonathan Scott et Zooey Deschanel ont franchi une nouvelle étape dans leur relation et ont acheté une maison ensemble. (Stuart Ramson/Invision for Critics’ Choice Documentary Awards/AP Images)

« Mais plus elle me montrait son Los Angeles – les parcs où elle est allée en grandissant, les quartiers où elle a fait des souvenirs avec ses amis les plus proches – plus je me suis retrouvé amoureux d’un Angeleno, et de LA aussi », a déclaré le 43 -ans a avoué.

Après avoir écumé le marché immobilier de Los Angeles, ils ont choisi une maison de style géorgien de 1938. Selon Scott, il a été conçu par le célèbre architecte californien Gerard Colcord.

Après avoir écumé le marché immobilier de Los Angeles, ils ont choisi une maison de style géorgien de 1938. (.)

« Alors que nous arrêtions l’allée, cela semblait juste… magique », se souvient Scott. « Il s’étendait sur un peu plus d’un acre, et avec sa pelouse luxuriante et ses immenses sycomores californiens, il ressemblait à un parc.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’est pourquoi lorsque nous avons amené les enfants à la propriété pour la première fois, ils l’ont surnommée la maison du parc », a-t-il ajouté à propos des deux enfants de Deschanel, qu’elle partage avec son ex-mari Jacob Pechenik.

Scott a déclaré que les deux enfants de Deschanel, qu’elle partage avec son ex-mari Jacob Pechenik, l’ont surnommée la « Maison du parc ». (Michael Tran/FilmMagic via .)

« Et vous savez ce qui se passe lorsque vous nommez quelque chose, que ce soit un chien errant galeux ou une belle maison de vos rêves ? Vous le gardez », a déclaré Scott. « La prochaine chose que vous savez, Zooey et moi possédions la maison du parc. »

Selon le magazine People, le couple rénove toujours la maison après l’avoir fermée en juin 2020 en raison de « la pandémie et de nombreux autres retards dus à la fermeture des bureaux de permis et à des problèmes de chaîne d’approvisionnement », a déclaré Scott.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Malgré le long délai, Scott reste optimiste.

« Nous sommes ensemble, et nous avons le temps – le reste de notre vie ensemble dans cette maison », s’est-il exclamé. « Notre maison. Notre maison de rêve, où nous verrons les enfants grandir en riant et s’aventurer dans la cour, où nous accueillerons nos amis et notre famille. »

Scott et la star de « New Girl » se sont rencontrés en 2019 lors du tournage d’un épisode de « Carpool Karaoke » de James Corden.