Jonathan Scott et Zooey Deschanel font un «voyage spécial» ensemble à Hawaï

Jonathan Scott et Zooey Deschanel ressentent l’amour lors de vacances “spéciales” à Hawaï. La star de Property Brothers, 43 ans, a partagé dimanche des photos du voyage du couple à Oahu, à Hawaï, sur Instagram, posant pour des photos ensemble et admirant la vue tropicale. “Il y a des moments où nous ressentons le besoin de serrer encore plus nos proches”, a-t-il légendé les clichés, qualifiant cela de “voyage spécial bien nécessaire”.

Les adeptes de la star de HGTV espéraient que le voyage était peut-être spécial pour plus que ses vues, avec une personne commentant: “Environnement parfait pour PROPOSITION!” et un autre sonnant, “Quand allez-vous vous marier tous les deux ??” Le couple vient de célébrer son deuxième anniversaire plus tôt ce mois-ci, avec l’alun de New Girl, 41 ans, publiant un joli selfie des deux sur Instagram pour célébrer. “2 ans et toujours mon préféré”, a-t-elle légendé le message d’anniversaire, avec Scott commentant ci-dessous, “Je savais il y a deux ans que tu allais changer ma vie.”



Le couple s’est rencontré pour la première fois sur le tournage de Carpool Karaoke de James Corden lors du tournage d’un segment avec leurs célèbres frères et sœurs, Emily Deschanel et Drew Scott à l’été 2019. L’actrice Elf dira plus tard à Kelly Ripa et Ryan Seacrest sur Live With Kelly and Ryan que elle a ressenti une « chimie instantanée » avec son désormais beau-fils, et les deux ont passé la majeure partie de 2020 à se mettre en quarantaine ensemble. Dans une interview en juin avec Us Weekly, Deschanel a jailli de Scott : « Je pense juste que Jonathan est la personne la plus gentille au monde. Donc, je suis juste vraiment chanceux. J’essaie juste d’être aussi gentille que, vous savez, lui. Et il fonctionne.”

“C’est vraiment inspirant à quel point il est passionné par l’énergie verte et l’énergie solaire”, a ajouté Deschanel à PEOPLE. “Il travaille toujours pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes, et veut vraiment soutenir les personnes qui sont innovantes à ces niveaux.” Leur amour commun pour l’environnement a fini par être l’une des forces de liaison entre les deux. “Je me souviens en fait quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il m’a envoyé son documentaire et j’étais comme, wow, nous sommes tellement alignés à ce niveau”, la célébrité L’hôte du jeu de rencontres a expliqué. “Parce que nous nous soucions tous les deux de ce problème, mais nous nous concentrons sur différents domaines.”

Deschanel était auparavant mariée à Ben Gibbard, le chanteur principal de Death Cab For Cutie, et au producteur Jacob Pechenik, avec qui elle partage deux enfants, et s’est séparé en 2019. Scott était également marié à Kelsy Ully, se mariant en 2007 et scission en 2010.