Jonathan Scott et Zooey Deschanel ont acheté leur première maison ! Le couple a franchi une nouvelle étape dans leur relation et ils ont acheté une propriété ensemble à LA

El protagonista de “Hermanos a la Obra” de 43 años, detalló el proceso de encontrar su “forever home” en un ensayo para su revista (junto a su hermano Drew Scott) Drew + Jonathan Reveal, parte que fue publicada el lunes, 27 Décembre. (L’édition complète de l’hiver 2022 sera mise en vente le 7 janvier).

Jonathan dit que dès qu’ils sont sortis devant et l’ont vue, cela leur a semblé « magique ». La maison a un style géorgien et a été conçue par l’architecte Gerard Colcord. « C’est sur un terrain de plus d’un acre, avec de l’herbe luxuriante et des sycomores de Californie, cela ressemblait à un parc. » En fait, ils l’appelaient Park House.

Scott et l’actrice de « New Girl » se fréquentent depuis 2019 et le couple savait qu’ils avaient trouvé l’endroit idéal lorsque les deux enfants de Deschanel avec son ex-mari Jacob Pechenik – Elsie, 6 ans et Charlie, 4 ans – ont vu l’endroit.

« Lorsque nous avons amené les enfants à la propriété pour la première fois, ils l’ont appelée Park House. Et vous savez ce qui se passe lorsque vous nommez quelque chose, que ce soit un chien errant ou la belle maison de vos rêves ? Vous le gardez « – a écrit Jonathan. « La prochaine chose que vous savez, Zooey et moi possédons la maison du parc. »

Bien sûr, ils réaménageront la maison à leur guise et s’attendent à ce que la rénovation soit terminée d’ici février 2022.

Ainsi, Jonathan Scott et Zooey Deschanel ont acheté leur première maison. Toutes nos félicitations!