Jonathan Scott révèle une idée de série pour travailler avec sa petite amie Zooey Deschanel

Jonathan Scott et Zooey Deschanel sont ensemble depuis un peu plus de deux ans maintenant et la star de HGTV continue de jaillir de sa petite amie, laissant les fans impressionnés par leur relation. Bien qu’ils travaillent tous les deux dans le show business, ils n’ont pas encore travaillé sur une série ensemble. Cependant, le frère de Jonathan, Drew Scott, a eu une idée créative sur la façon dont ils pourraient éventuellement y arriver.

Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, Scott a révélé qu’il avait non seulement l’impression qu’il « sortait ensemble » en ce qui concerne sa relation avec l’actrice de New Girl, mais que son frère a suggéré comment ils pourraient combiner leurs capacités créatives et apporter une nouvelle pièce. de divertissement pour les fans. “Drew a en fait proposé un bon concept, parce que Zooey est obsédé par l’immobilier”, a-t-il révélé. “C’est une émission où Zooey regarde en ligne. Nous trouvons [random] maisons… et réparez-les.”

Il a ensuite plaisanté: “Est-ce que quelqu’un va dire maintenant si Zooey Deschanel se dirige vers leur porte et frappe et dit:” Hé, ce gars réparera votre maison si vous le voulez! Alors que Scott a révélé que sa petite amie aime l’entreprise dans laquelle il travaille, elle a en fait avoué plus tôt cette année qu’elle regardait The Property Brothers sur HGTV avant de commencer sa romance. “Vous savez, c’est comme une de ces émissions, comme, j’ai toujours aimé et j’aimerais, c’était comme se détendre”, a-t-elle déclaré lors d’une interview sur Radio Andy de SiriusXM. “Comme, c’est tellement agréable. vous savez, au début de l’émission, la maison n’a pas l’air bien. À la fin de cette émission, la maison est superbe et c’est amusant à regarder, vous savez, tout le long. Et j’ai toujours dit : ‘Oh, c’est comme un spectacle que je fais. J’aime me détendre.'”

Bien que ce soit une émission dont elle est devenue une grande fan, elle n’a jamais pensé qu’elle rencontrerait réellement les frères Scott. Cependant, après un épisode de Carpool Karaoke, les deux se sont rencontrés en étant accompagnés de leurs frères et sœurs, et le reste appartenait à l’histoire. Tout en regardant Property Brothers la satisfait, elle a également noté à quel point il était pratique d’avoir un homme à tout faire pour l’aider à réparer les choses dans la maison. “C’est super parce qu’il répare tout”, a-t-elle avoué. “Il peut réparer n’importe quoi. C’est incroyable. Il sort tout simplement son kit et répare des trucs. Il est tellement génial.”