Jonathan Simkhai RTW printemps 2022 – WWD

“Je me nourris de juxtapositions et de dichotomies”, a déclaré le créateur de Los Angeles Jonathan Simkhai juste avant son défilé de la Fashion Week de New York. « L’idée de quelque chose de dur et quelque chose de doux ; quelque chose d’artistique et sexy, de masculin et de féminin. Comment puis-je avoir cette intersection, cet affrontement? Parce que personne ne veut être ouvertement dans un sens ou dans l’autre, il doit y avoir un équilibre. C’est ainsi que j’ai pensé à cette collection.

Pour le printemps, le créateur a poursuivi le message de l’artisanat de l’automne à travers une ample dentelle guipure et crochet, des franges et des tricots à la main (Simkhai a noté que son grand-père avait un moulin à dentelle en Iran dans les années 70, donc l’artisanat l’inspire continuellement) et les a mélangés avec ( principalement) des silhouettes douces avec des coutures circulaires incurvées d’inspiration futuriste, des coupes asymétriques et des bijoux en métal sculptural dans une palette sereine de pastels doux et de neutres apaisants.

Le regard: « Bohême moderne » 2.0.

Citation à noter : « J’ai commencé à regarder, à travers l’histoire, à une époque de changement, de tragédie – la crise des missiles de Cuba, par exemple – toute la créativité et le futurisme qui ont suivi ces temps. J’ai regardé comment cela alimentait le design dans son ensemble. Pas seulement dans la mode, mais aussi dans l’architecture, les bijoux, la sculpture et j’ai trouvé beaucoup de ces lignes courbes et circulaires. Je pense qu’il y a quelque chose de très symbolique dans ce cercle complet, la courbe – l’idée de continuer à avancer. Vous verrez donc dans la collection que nous avons fait beaucoup de bijoux sculpturaux et de rideaux circulaires conçus sur mesure.

Pièces clés : Slips signature avec ourlets circulaires, découpes circulaires et trappes de réservoir asymétriques (comme le numéro jaune bébé de clôture); un ensemble d’œillets tout blanc, qui avait une sensation détendue mais polie; des robes froncées douces et romantiques et de nombreuses options de franges (d’un gilet en dentelle guipure sur un pantalon en cuir beurre, ou sur les ourlets de jupes et de robes au crochet).

La plus grosse nouveauté de la saison est venue des accessoires. Après des saisons de collaboration avec Manolo Blahnik pour leurs chaussures de piste, la marque a officiellement lancé des chaussures pour le printemps. Les mules saisissantes, les bottes à rabat et la variété de sandales seront vendues directement aux consommateurs, ainsi qu’avec des partenaires de vente au détail sélectionnés.

Les plats à emporter : Simkhai a trouvé son point idéal pour le printemps, offrant juste la bonne quantité de sophistication sensuelle et d’art réfléchi du début à la fin.