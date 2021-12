Jonathan Taylor aide les Colts à renverser la vapeur sur les Patriots avec une victoire de 27-17

Jonathan Taylor a couru 170 verges et a marqué sur 67 verges avec 2:01 à jouer pour aider les Colts d’Indianapolis à sceller une victoire de 27-17 sur les Patriots de la Nouvelle-Angleterre samedi soir.

Les Colts (8-6) ont consolidé leurs espoirs en séries éliminatoires en gagnant pour la cinquième fois en six matchs – et en mettant fin à une séquence de huit défaites consécutives contre les Patriots rivaux (9-5).

Taylor a couru pour un touché en 11 matchs consécutifs pour égaliser le Hall of Famer Lenny Moore pour la plus longue séquence de l’histoire de la franchise.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

La Nouvelle-Angleterre avait remporté sept victoires consécutives et a commencé le week-end en tête de la course aux éliminatoires de l’AFC. Mais les Patriots n’ont pas pu surmonter un déficit de 20-0 en raison de trop d’erreurs inhabituelles, y compris la course de sauvetage de Taylor.

Le porteur de ballon des Colts d’Indianapolis Jonathan Taylor (28) est félicité par Kylen Granson (83) et Eric Fisher (79) après avoir marqué sur une course de touché de 67 verges au cours de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les New England Patriots le samedi 21 décembre. 18 décembre 2021 à Indianapolis. (AP Photo/AJ Mât)

Le jeu avait un peu de tout – drame, jeu physique, cris de matchs, même un combat qui a conduit à l’éjection de la sécurité des Patriots Kyle Dugger et du receveur des Colts Michael Pittman Jr.

Mais Indy a remporté celui-ci en volant une page du livre de jeu de Bill Belichick – en utilisant le jeu au sol pour mâcher l’horloge et la fermer avec un jeu éreintant dans les minutes qui s’écoulent. C’était la première victoire d’Indy contre la Nouvelle-Angleterre depuis 2009.

Et pourtant, il n’avait pas besoin d’être si proche.

Les Colts et Taylor ont envoyé un message précoce en commençant leur deuxième série avec sept jeux consécutifs avant que Taylor ne fasse un snap direct, ne soit remis à Carson Wentz, puis Wentz a retourné le ballon à Nyheim Hines pour une passe de 8 verges et un 7- 0 avance.

Matthew Adams a suivi cela en bloquant le botté de dégagement de Jake Bailey qu’EJ Speed ​​a récupéré dans la zone de fin pour une avance de 14-0 – le plus gros déficit de la Nouvelle-Angleterre depuis une défaite de la semaine 3 contre la Nouvelle-Orléans.

Les Colts ont ajouté un placement de 25 verges avant la mi-temps et un autre au début du troisième quart pour porter le score à 20-0.

Le quart-arrière recrue Mac Jones a finalement redressé les Patriots au quatrième quart. Il a lancé une passe de 12 verges au touché de Jones à Hunter Henry et après que le but sur le terrain de Nick Folk ait atteint 20-10, Jones a rejoint Henry pour une passe de 7 verges avec 2:21 à jouer.

Deux jeux plus tard, Taylor a échappé à un tacle et a sprinté vers le coin avant de la zone des buts.

RAPPORT DE BLESSURE

Patriots : A joué sans le meilleur rusher Damien Harris (ischio-jambiers) et a perdu le secondeur Ja’Whaun Bentley (cheville) en première mi-temps. Le receveur Nelson Agholor est parti à la fin du troisième quart avec une blessure à la tête. Agholor a finalement été emmené au vestiaire.

Colts : Le centre Ryan Kelly a raté son deuxième match consécutif après avoir été éliminé en retard. Il a été activé de la liste de réserve/COVID-19 mardi, mais a été inscrit sur le rapport de blessure avec une blessure au genou et un temps manqué en raison d’une affaire personnelle. Le secondeur Darius Leonard est parti brièvement en première mi-temps avec une blessure à l’épaule droite ou au bras et le demi de coin Xavier Rhodes a quitté le terrain au début du quatrième quart.

SUIVANT

Patriots : Accueillez Buffalo dimanche prochain.

Colts : En Arizona samedi soir prochain.