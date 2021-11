Jonathan Taylor est votre nouveau dieu du football Fantasy

La vitesse de lecture moyenne pour un adulte est de 200 à 250 mots par minute, du moins c’est ce que ce site Web m’a dit. Cet article compte environ 800 mots, vous devriez donc pouvoir le lire en trois à quatre minutes. Regardez tous les faits saillants et appelons-le quatre à cinq minutes.

Pendant ce temps, Jonathan Taylor aura marqué un autre touché pour les Colts d’Indianapolis.

Je ne plaisante pas. Les Colts ont réussi cinq touchés contre les Bills de Buffalo dimanche, et tous ont été ponctués d’un score de Jonathan Taylor : quatre au sol, un à la réception. Tous sont venus au cours des trois premiers quarts, au cours desquels les Colts ont possédé le ballon pendant 27 minutes au total. Divisez cela par les cinq touchés de Taylor, et il marquait un touché toutes les cinq minutes pour l’offensive des Colts. Comptons-les tous.

Voici le numéro un, qui lui a donné huit matchs consécutifs avec au moins un touché au sol.

Voici le numéro deux, son touché le plus long de la journée et son seul dans les airs :

Voici le troisième, après qu’un échappé des Bills ait placé l’offensive des Colts sur la ligne des 2 verges.

Voici la quatrième, au cours de laquelle vous pouvez voir Bills coincer la finale de Levi Wallace, la volonté éphémère de se battre s’évaporer en temps réel.

Et le cinquième et dernier touché, dans lequel tout le monde est fondamentalement fatigué de tout cela et veut juste rentrer à la maison.

Bref, ce fut une bonne journée au bureau pour Taylor, qui a totalisé plus de 200 yards de mêlée, dont 185 au sol, en même temps que ses cinq scores. La performance a donné à Taylor un certain nombre de réalisations statistiques époustouflantes. Taylor est :

Le 16e joueur de l’histoire de la ligue à marquer cinq touchés au total en un match. Le premier Colt à marquer cinq touchés au total en un match. Le Colt le plus rapide à 1000 verges au sol en une saison. L’un des trois joueurs de l’histoire de la NFL à totaliser plus de 100 mètres de mêlée et à marquer un touché précipité en huit matchs consécutifs, égalant les plus longues séquences de ce type dans l’histoire de la ligue (LaDainian Tomlinson et Lydell Mitchell). 13e de tous les temps pour les performances fantastiques en un seul jeu, avec 53,4 points de fantaisie PPR aujourd’hui. Il vient de battre Barry Sanders. 71 points d’avance sur le prochain demi offensif le plus proche (les résultats du reste du dimanche et du lundi sont en attente).

Ce fut de loin la meilleure performance de la carrière de Taylor, à la fois dans la vraie vie et dans le football fantastique, et bien que l’incroyable production de touchés soit insoutenable, le volume ne va pas disparaître. Taylor est entré dans le match au troisième rang de la ligue pour les tentatives de course au sol derrière Derrick Henry et Najee Harris, qui ne joue pas avant dimanche soir contre les Chargers. Avec 32 courses contre les Bills, Taylor n’est assis qu’à 26 courses derrière Henry pour la tête de la ligue. Il a dépassé Henry cette semaine dans les verges au sol, maintenant avec 1 122 verges au sol cette saison en seulement 11 semaines.

Oh! En voici quelques autres !

Taylor a totalisé 1 122 verges au sol au cours des 11 premières semaines de la saison, ce qui est la 35e meilleure marque de l’histoire de la ligue; ses 1 444 verges au total en mêlée sont à égalité avec Jim Brown pour le 34e meilleur nombre. Avec le calendrier de 17 matchs, Taylor est en bonne voie pour 1734 verges au sol, ce qui serait la 29e meilleure marque en une seule saison de l’histoire de la ligue; et 2 231 verges de la mêlée, ce qui serait la 18e meilleure marque en une seule saison de l’histoire de la ligue.

Les Colts ont remporté cinq de leurs six derniers matchs avec Taylor comme moteur de l’attaque, réalisant ainsi le plan qu’ils avaient établi en le sélectionnant avec un top 50. Le quart-arrière Carson Wentz, qui a connu un début de saison difficile, a tenté moins de 30 passes lors de trois de ses six derniers matchs; depuis la semaine 9, seules six équipes l’exécutent plus sur des downs neutres que les Colts, et seuls les Browns l’exécutent plus efficacement, selon RBSDM.com.

Même si les Colts ont prolongé le scatback Nyheim Hines pendant trois ans et 18,6 millions de dollars cette intersaison, Taylor l’a dépassé 29-23 au cours des huit dernières semaines. Hines est peut-être le meilleur coureur de route, mais Taylor est si doué pour casser les tacles et exploser pour les gros jeux, cela n’a pas vraiment d’importance : il est le meilleur récepteur par défaut. Et, comme par hasard, les Colts ont remporté leurs trois derniers matchs et quatre de leurs cinq derniers. Plus Taylor fait partie de l’infraction, meilleure est l’infraction.

Avec autant de volume et d’efficacité, Taylor est devenu plus qu’un vainqueur de la ligue en fantasy – il est devenu un « week-end », un « arrêtez de vérifier l’app-er », un « ne vous embêtez pas à définir votre alignement si vous’ re face à lui. Alors que les Colts traversent une AFC désordonnée avec l’espoir que les séries éliminatoires sont toujours en vie, ils s’appuieront sur Taylor – et comme les managers fantastiques traversent la dernière ligne droite pleine de blessures de la saison régulière, ils s’appuieront également sur Taylor pour la victoire. .

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer