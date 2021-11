Jonathan Taylor marque 5 TDs, conduit les Colts à une victoire éclatante sur Bills

C’était la journée de Jonathan Taylor dimanche après-midi.

Le porteur de ballon des Colts a terminé avec un total de 204 verges de mêlée et a établi un record de franchise en marquant cinq touchés alors qu’Indianapolis a remporté une victoire éclatante de 41-15 contre les Bills à Buffalo.

Le porteur de ballon des Colts d’Indianapolis Jonathan Taylor (28 ans) plonge dans la zone des buts au cours de la première mi-temps contre les Colts d’Indianapolis à Orchard Park, NY, dimanche 21 novembre 2021. (AP Photo/Adrian Kraus)

Taylor, qui mène maintenant la NFL pour les verges au sol (1 122) et les touchés (14), a accumulé 185 verges au sol et a réussi huit matchs consécutifs avec au moins 100 verges de mêlée et un touché au sol. Cela a égalé Taylor avec le porteur de ballon du Temple de la renommée LaDainian Tomlinson pour le record de la NFL.

Avec cette victoire, les Colts (6-5) ont remporté cinq de leurs six derniers matchs. Les Colts avaient une fiche de 0-5 contre des adversaires qui ont participé aux séries éliminatoires l’an dernier, dont deux défaites contre leur rival de l’AFC South Tennessee.

Le demi défensif des Indianapolis Colts George Odum (30 ans) célèbre après avoir intercepté une passe au cours de la première mi-temps contre les Bills de Buffalo à Orchard Park, NY, dimanche 21 novembre 2021. (AP Photo/Adrian Kraus)

Buffalo, en revanche, a perdu trois de ses cinq derniers matchs, dont une défaite de 9-6 contre les Jaguars de Jacksonville il y a deux semaines.

Les Colts ont forcé quatre revirements dans le match et ont marqué des touchés après deux d’entre eux pour augmenter leur avance à 24-7 en première mi-temps. Le quart-arrière des Bills Josh Allen a complété 21 des 35 passes pour 200 verges avec deux touchés et deux interceptions.

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen (17 ans) est plaqué par le plaqueur défensif des Indianapolis Colts Antwaun Woods (96 ans) au cours de la première mi-temps à Orchard Park, NY, le dimanche 21 novembre 2021. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

La semaine prochaine, Indianapolis accueillera Tom Brady et les Buccaneers. Les Bills se rendront à la Nouvelle-Orléans pour affronter les Saints le soir de Thanksgiving.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.