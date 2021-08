Jonathan Taylor Thomas vu à Los Angeles pour la première fois depuis des années

Jonathan Taylor Thomas, l’un des idoles ultimes des adolescents des années 90, a été photographié en public pour la première fois en près de 8 ans. Après ses premiers succès en tant qu’enfant star, Thomas s’est largement éloigné de sa carrière à Hollywood en 1998. Il a fait des apparitions dans des émissions comme Veronica Mars, Ally McBeal et Smallville, et a récemment été vu dans quatre épisodes de la dernière sitcom de Tim Allen. Homme debout. L’acteur de Home Improvement, 39 ans, a été vu à Hollywood le 30 juin promenant ses deux chiens et vapotant tout en portant un masque et un sweat à capuche.

L’acteur de Wild America a abandonné sa carrière pour se concentrer sur ses études, diplômé de la Chaminade College Preparatory School avant de fréquenter l’Université Harvard et l’Université Columbia. Après avoir quitté Home Improvement, Thomas a noté que “si j’étais resté au salon et que j’avais essayé de faire académiquement ce que je fais maintenant, je me serais, vous savez, mis dans une tombe prématurée.”

Jonathan Taylor Thomas a été repéré pour la première fois depuis des ANNÉES. Photos : https://t.co/EcZNns3x0D – Nous hebdomadaire (@usweekly) 30 juillet 2021

Thomas a manifesté son désir de quitter Hollywood en parlant au magazine Premiere en 1996 de son malaise face à la célébrité. “Vous ne pouvez pas être piégé dans cette bulle appelée industrie du théâtre”, a déclaré Thomas. “L’industrie est névrotique et bizarre, et donc quand je rentre chez moi et que je joue au basket avec mes amis, je ne suis pas Jonathan Taylor Thomas. Je suis juste Jonathan. Je n’aime pas sortir avec d’autres acteurs et actrices.”

Thomas a commencé à jouer à l’âge de 7 ans en 1987, mais la star de Tom & Huck a réussi à garder la tête froide tout au long de l’épreuve. “Vous devriez vous concentrer sur un bon travail, mais chaque travail a une fin”, a-t-il déclaré à Premiere en 1994. “Vous ne pouvez pas baser votre vie sur une seule chose. C’est pourquoi je me concentre sur l’école, je fais du sport, J’apprends le côté technique de [filmmaking]. Parce qu’un jour ça va changer, et j’aurai mon éducation sur laquelle me reposer. » Thomas a ensuite réalisé trois épisodes de Last Man Standing.

Après des années à faire la couverture de magazines comme Tiger Beat, Thomas reste désormais seul. Cependant, son ancienne co-star Devon Sawa a révélé à Us Weekly en 2019 qu’il “avait parlé à Jonathan il y a un mois pour la première fois depuis longtemps”. L’acteur de Nikita a réfléchi au temps qu’ils ont passé à travailler ensemble sur Wild America, soulignant la folie qui les entourait. « Il y a eu un moment où Jonathan [Taylor Thomas] et j’étais à Londres [for the press tour], et nous avons partagé une limousine “, a expliqué Sawa. ” C’était, comme, [we were] Les Beatles! Ils pourchassaient notre voiture et claquaient les vitres, et c’est à ce moment-là que j’ai finalement réalisé que, ‘Putain, c’est ça, ça devient fou.'”