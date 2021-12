Jonathan Van-Tam arrache sa chemise dans un nuage de fumée

Pas tout à fait ce que nous nous attendions à voir d’un scientifique senior (Photo: BBC)

Ce n’est pas tous les jours que vous voyez un médecin du gouvernement arracher sa chemise sur scène, mais c’est exactement ce que Jonathan Van-Tam a fait.

Le professeur a montré au monde son côté amusant lorsqu’il a donné l’une des conférences de Noël de l’Institut royal de cette année.

Ouvrant la conférence derrière un podium trop familier affichant les conseils du gouvernement pour « rester vigilant – contrôler le virus – sauver des vies », le professeur Van-Tam a reconnu le rôle qu’il a joué au cours des deux dernières années.

Mais dans une torsion, qui va même au-delà d’un briefing de Downing Street, le professeur Van-Tam attrape son col et dans une bouffée de fumée arrache sa chemise et sa cravate pour révéler un look tout à fait plus décontracté.

Au fur et à mesure que la fumée s’estompe, son sérieux costume noir a disparu, tout comme le podium du gouvernement et le professeur Van-Tam présente la conférence en tant que scientifique et médecin plutôt qu’en tant que conseiller du gouvernement.

Donnant l’introduction amusante, il dit: » Bonsoir, je suis le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint pour l’Angleterre et beaucoup d’entre vous m’auront vu faire des annonces de santé publique depuis le podium au numéro 10 Downing Street.

« Mais ce soir, c’est différent. »

Finissant la scène d’ouverture en fanfare, le professeur Van-Tam se tourne vers la caméra et pointe l’objectif pour dire « ce soir, nous devenons viraux ».

Il dit: « Ce soir, je vous parle en tant que scientifique et médecin, pas en tant que conseiller du gouvernement, bienvenue aux conférences de Noël de la Royal Institution, ce soir, nous devenons viraux. »

Intitulée « L’ennemi invisible », la conférence du professeur Van-Tam explore le monde des virus, leur fonctionnement et la façon dont notre corps se défend contre eux.

Plus : Coronavirus



Avec l’aide de l’immunologiste professeur Katie Ewer et du virologue professeur Ravi Gupta, la conférence explore également comment de nouvelles méthodes de diagnostic telles que les tests PCR ont été développées pendant la pandémie.

Les conférences de Noël sont un événement annuel du calendrier du Royal Institute et se déroulent depuis 1825.

Il s’agit de la série télévisée scientifique la plus longue au monde et promettent au public à la fois à la maison et dans un théâtre en direct des démonstrations explosives et des expériences interactives.

Les conférences de 2021 peuvent être visionnées via la BBC.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();