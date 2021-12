Jonathan Van-Tam déchire sa chemise et se noue dans une intro « folle » pour donner une conférence sur les virus | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le médecin-chef adjoint a arraché sa chemise au début des conférences de Noël de la Royal Institution lors d’une pause par rapport à ses points de presse à Downing Street. Jonathan Van-Tam a présenté le spectacle depuis le podium bien connu avant son changement de garde-robe. Le professeur portait une chemise bleue sans cravate en dessous.

M. Van-Tam a déclaré: « Je suis le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint pour l’Angleterre et beaucoup d’entre vous m’ont peut-être vu faire des annonces de santé publique depuis le podium du 10 Downing Street.

« Mais ce soir, c’est différent.

« Ce soir, je vous parle en tant que scientifique et médecin, pas en tant que conseiller du gouvernement.

« Bienvenue aux conférences de Noël de la Royal Institution. »

Cela survient alors que le NHS monte un nouveau disque pour obtenir des coups de rappel Covid dans les bras pour se protéger contre la variante Omicron à propagation rapide.

Le programme de vaccination du NHS envoie environ 650 000 SMS et 50 000 lettres aux personnes qui n’ont pas encore reçu leur dose de complément, les encourageant à retrousser leurs manches et à passer une « nouvelle année jabby ».

Cette décision intervient alors que les ministres continuent de surveiller les dernières données, l’Angleterre et le Pays de Galles enregistrant un record de 129 471 cas confirmés mardi, tandis que des chiffres distincts pour l’Écosse montraient 9 360 autres cas.

Aucune donnée n’était disponible pour l’Irlande du Nord.

Le gouvernement de Westminster a déclaré que bien que les premières preuves suggèrent qu’Omicron est moins susceptible de provoquer une maladie grave que les vagues précédentes, il est prêt à imposer de nouvelles mesures en Angleterre si nécessaire.

Actuellement, l’Angleterre est la seule parmi les nations d’origine à exclure des contrôles supplémentaires avant la nouvelle année, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord ayant tous mis en place de nouveaux contrôles depuis Noël.

Malgré l’augmentation du cas de Covid-19 à travers le Royaume-Uni, le secrétaire à la Santé Sajid Javid a déclaré mardi qu’il « ne voit pas en quoi la restriction de l’exercice en plein air est justifiée ou proportionnée » après que Parkrun a annulé ses courses gratuites de 5 km au Pays de Galles, car les restrictions du pays empêchent les rassemblements de plus de 50 personnes.

Le premier ministre Nicola Sturgeon, qui mettra à jour le Parlement écossais rappelé mercredi, a appelé les Écossais à suivre les nouvelles règles, y compris les restrictions sur le mélange des ménages, car elle a averti que les cas continueraient d’augmenter.

Selon les derniers chiffres, il y a 9 546 personnes hospitalisées en Angleterre avec la maladie – en hausse de 38% par rapport à la semaine précédente et le total le plus élevé depuis début mars, bien qu’il reste bien en deçà du pic de plus de 34 000 en janvier.

Pendant ce temps, des recherches du Centre national d’audit et de recherche des soins intensifs ont révélé que trois patients Covid sur cinq en soins intensifs à Londres au début du mois dernier n’avaient pas été vaccinés.

Le directeur médical national du NHS, le professeur Stephen Powis, a déclaré que les chiffres soulignaient l’importance pour les personnes de se faire vacciner complètement pour se protéger et protéger les services de santé.

« Bien que cela ne nous dise pas nécessairement exactement ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux, cela correspond à ce que nous entendons du personnel de première ligne », a-t-il déclaré.