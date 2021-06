Jonathan Van-Tam maltraité dans la rue par un anti-vaxxer qui l’accuse de “génocide”

Jonathan Van-Tam a été pris pour cible dans la rue à Westminster (Photo: .)

Downing Street a condamné un anti-vaxxer qui a ciblé Jonathan Van-Tam et l’a accusé de “génocide” et de “mentir au peuple britannique”.

Des images montrent le médecin-chef adjoint de l’Angleterre accosté par Geza Tarjanyi qui semble suggérer qu’il a empoisonné Matt Hancock lorsqu’il a vacciné le secrétaire à la Santé en avril.

M. Tarjanyi – qui est devenu bien connu en ligne pour s’être opposé aux réseaux mobiles 5G et aux masques faciaux – a ciblé le professeur Van-Tam alors qu’il entrait dans le bâtiment du ministère de la Défense à Westminster mardi.

Alors qu’il suit le professeur Van-Tam, M. Tarjanyi demande : ” Qu’y avait-il vraiment dans cette aiguille que vous avez mise dans Matt Hancock ?

« Pourquoi mentez-vous continuellement au peuple britannique ? Pourquoi souriez-vous? Ce pays est censé être dans la pire pandémie de tous les temps.

« C’est vrai », répond le professeur Van-Tam.

«Et vous continuez à mentir aux gens.

Downing Street a condamné les abus en disant qu’ils n’étaient “jamais acceptables”.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: ” Les personnes qui travaillent pour lutter contre la pandémie et sauver des vies, ce que le professeur Van-Tam fait chaque jour, ne devraient jamais faire face à ce genre de comportement épouvantable pour faire leur travail.

« Le droit à la liberté d’expression est fondamental pour notre démocratie, mais la violence, les menaces ou l’intimidation ne sont absolument jamais acceptables ».

L’incident survient trois semaines après que M. Tarjanyi a ciblé et suivi Chris Whitty dans une rue d’Oxford et a mis en ligne des images de l’incident.

Il a accusé le médecin-chef d’avoir menti au public sur la pandémie, avant que le professeur Whitty ne demande aux agents d’un fourgon de police à proximité d’intervenir.

