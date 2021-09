Jonathan Villar a trompé Gary Sánchez pour lui voler son marbre

le dominicain Jonathan Villar J’arrive à ne pas être touché par Gary Sanchez et encore au pad : donner l’impression que le Kraken est moche sur la défensive.

Lors du premier match des Yankees de New York contre les Mets de New York, Javier Báez a frappé un coup sûr au champ gauche, Jonathan Villar J’ai essayé de marquer depuis la deuxième place, mais le tir de Joey Gallo a touché le marbre beaucoup plus tôt.

Cependant, bien que Gary Sanchez Il avait tout l’avantage du monde pour le distinguer, apparemment il était négligent et Villar a glissé soudainement, l’arbitre a appelé, mais après que Luis Rojas a demandé l’examen, il a été changé en coffre-fort.

Apparemment, Sánchez espérait que Villar ne tenterait même pas de glisser, ce qu’il a finalement fait et a fini par tromper son compatriote.

Sans aucun doute, il a volé la base de Sánchez, il a eu toutes les chances de l’éliminer, mais sa ruse n’était rien de plus que celle de Villar.

Gary Sanchez a raté ce tag au marbre 🤯 (via @SNYtv) pic.twitter.com/8afC78tLPh – B/R Walk-Off (@BRWalkoff) 10 septembre 2021

Gary Sanchez Il a sans aucun doute amélioré sa défense ces derniers mois, mais cette erreur a coûté aux Yankees de New York une carrière qui peut se refléter en fin de match.

Jonathan Villar a même volé le marbre dans les Ligues majeures, lorsqu’il jouait avec les Astros de Houston, il a arraché le marbre contre les Orioles de Baltimore.

L’efficacité de Villar cette saison a été d’un autre niveau, aucun joueur des Mets n’a été en mesure d’aider son équipe de tant de manières différentes que le Dominicain, qui a joué au troisième but, au deuxième but et à l’arrêt-court, ainsi qu’à frapper soit le premier but. dernière batte, vous pouvez vous attendre à n’importe quel type de coup de sa part à gauche ou à droite, sa signature garantie pour 3,5 millions en valait la peine.