Jonathon Grico-Wolak accusé de détournement de voiture, poursuite à grande vitesse ⋆ 10z viral

Un homme très illustré a été arrêté dans le cadre d’un vol de voiture déchirant dans le nord de l’État de New York plus tôt cette semaine.

Jonathon Grico-Wolak, 30 ans, est accusé de vol qualifié, de vol qualifié et d’une véritable litanie de crimes, selon WTEN, filiale d’Albany ABC.

Vers 16 h 30 le 29 septembre, la police de l’État de New York a reçu un appel concernant un vol de voiture présumé à Canajoharie, NY, un petit village à mi-chemin entre Albany et Utica et dont la limite nord est marquée par le canal Érié.

Selon le NYSP, les forces de l’ordre ont localisé le véhicule en question et l’ont brièvement poursuivi jusqu’à ce que le voleur de voitures présumé réussisse à se coincer dans un fossé avant de s’enfuir à pied et d’être finalement inculpé de deux chefs d’accusation de menace au deuxième degré. Il a également été accusé d’un chef d’accusation de mise en danger imprudente, d’usurpation d’identité et de conduite avec facultés affaiblies – et de plusieurs autres infractions liées aux véhicules et à la circulation en plus des crimes susmentionnés.

“Une fois que le véhicule du suspect est devenu hors d’usage, il s’est enfui dans la zone boisée en dehors du sentier du canal”, a déclaré jeudi le NYSP dans un communiqué de presse. « Des soldats et un adjoint du shérif du comté de Montgomery ont observé le suspect marcher le long du sentier du canal [a local bike path] où il a été placé en garde à vue sans incident.

L’incident, cependant, a commencé juste avant l’heure de quatre heures lorsque Grico-Wolak aurait brandi un pistolet en argent devant la station-service Betty Beavers à Canajoharie, éjectant la femme qui possédait la voiture et son enfant de deux ans de la véhicule avant de s’enfuir, selon le Daily Gazette de Schenectady, NY.

Les agents qui ont répondu ont d’abord été informés d’une bagarre à la station-service, mais ont rapidement appris que la mère de 24 ans avait été victime d’un vol de voiture ; l’accusé aurait pointé son arme sur elle et son enfant, puis aurait volé le véhicule en quelques instants, a rapporté le journal.

“Elle allait sortir et il a sauté sur le siège du conducteur, a pointé ce qui semblait être une arme sur elle et le bébé et a dit ‘sortez'”, a déclaré le chef de la police de Canajoharie. Bryan Mac Fadden a déclaré jeudi.

Grico-Wolak aurait ensuite dirigé au moins trois services de police différents dans une poursuite de 30 milles via le New York State Thruway avant de passer sur une autoroute interétatique où il a été intercepté par la police d’État et les unités du bureau du shérif du comté de Montgomery, y compris le shérif lui-même. , qui a failli sortir de la route sur la route 55.

“Il est venu droit vers moi et m’a forcé à prendre des mesures d’évitement”, a déclaré le shérif du comté de Montgomery, Jeff Smith, à la Gazette. « Il s’agissait d’un individu dangereux qui venait de prendre un véhicule sous la menace d’une arme. Nous ne savions pas de quoi il était capable.

La voiture très recherchée a ensuite débordé sur la Thruway, virant vers l’ouest avant de plonger dans un fossé près de Little Falls, NY et du sentier du canal de l’État. Le suspect a finalement été identifié et arrêté sur une piste cyclable du comté de Herkimer où il tentait de s’enfuir à pied.

Grico-Wolak a d’abord été traduit en justice à Canajoharie. Il est actuellement détenu dans la prison du comté de Montgomery avec 100 000 $ en espèces ou 200 000 $ en caution, selon Finger Lakes One,

La femme Canajoharie et son fils se porteraient bien et sont actuellement aidés par l’aide de leur famille, selon la Gazette.

[image via Canajoharie Police Department]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]