Jones commence, Richardson brille alors que la Floride n ° 13 gagne 35-14

Le premier départ en carrière d’Emory Jones comprenait une passe de touché, deux interceptions et une victoire 35-14 contre Florida Atlantic samedi soir.

Jones était loin d’être affûté dans le marais, mais le junior de quatrième année a eu quelques moments pour continuer à avancer. Il a fait une grande partie de ses dégâts avec ses jambes, terminant avec 74 des 400 verges au sol de l’équipe.

Son remplaçant, Anthony Richardson, semblait plus prêt pour le feu des projecteurs. Richardson a couru sept fois pour 160 verges, dont un score de 73 verges en fin de match et un de 11 verges au cours duquel il a brisé trois plaqués et a heurté un autre défenseur. Il était 3-en-8 passant pour 40 verges.

Malik Davis a récolté 104 verges et un touché au sol, la deuxième fois qu’il a atteint la marque du siècle, et la première depuis sa première année en 2017. Dameon Pierce a couru pour deux scores.

La défense de la Floride, qui a récolté 30,8 points par match la saison dernière, semblait marquer le premier blanchissage du programme depuis sa victoire 56-0 sur Vanderbilt en 2019. Mais les Gators ont renoncé à un touché avec 4:27 à jouer et un autre dans les dernières minutes. de l’ouverture pour les deux équipes.

La Floride a accordé 352 verges et terminé avec six sacs, dont deux par le senior Zach Carter. Dexter Carter a récupéré deux échappés pour l’équipe locale.

N’Kosi Perry de FAU a complété 19 des 33 passes pour 261 verges et un touché lors de son premier départ depuis son transfert de Miami.

Tous les yeux, cependant, étaient rivés sur Jones, qui a attendu trois ans derrière Felipe Franks puis Kyle Trask pour avoir sa chance. Il a terminé l’entraînement d’ouverture avec un lancer d’option à Pierce pour un score court et l’a fait 14-0 avec une passe d’écran à Rick Wells, sixième année.

Jones a ralenti à partir de là et a terminé 17 des 27 passes pour 113 verges. Ses deux choix sont venus sur des balles qui avaient besoin de plus d’air.

L’EMPORTER

FAU : Willie Taggart a attendu près de deux ans de plus que prévu pour disputer son premier match dans le Swamp. L’ancien entraîneur de l’État de Floride a été licencié trois semaines avant le match FSU-Floride 2019, que les Gators ont remporté 40-17. Les hiboux de Taggart en ont maintenant perdu quatre de suite depuis la saison dernière.

Floride : La prochaine fois que les Gators joueront à domicile, ce ne sera pas si facile. L’Alabama, le mieux classé, se rendra dans les marais dans deux semaines pour le match d’ouverture de la Conférence du Sud-Est pour les deux équipes. La Floride a joué le Tide serré en décembre, perdant 52-46 dans le match pour le titre SEC à Atlanta. L’Alabama en a remporté sept d’affilée dans la série.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Avec plusieurs équipes devant la Floride dans l’Associated Press College Football Poll en difficulté (État de l’Iowa) ou en train de perdre (Caroline du Nord, Wisconsin), les Gators sont sur le point de progresser.

PROFONDEUR D-LINE

La Floride a accueilli lundi le transfert des diplômés d’Auburn, Tyrone Truesdell, et le tacle défensif a joué des snaps limités dans le premier match – pour une bonne raison. Chris Thomas (genou), Jordan Lee (cheville), Jaelin Humphries (poignet) et Lamar Goods ne se sont pas habillés.

LÉGENDES HONORÉES

La Floride a reconnu quatre légendes de l’école samedi – deux joueurs pionniers et une paire d’entraîneurs vainqueurs du championnat.

Leonard George et Willie Jackson Sr., les premiers joueurs de football boursiers noirs du programme, ont été honorés avant le match et ont été capitaines honoraires. Lors de l’ouverture de la saison 1970, Jackson est devenu le premier joueur noir à apparaître dans un match pour les Gators. George est devenu le premier joueur noir à marquer un touché pour l’école la même année.

La Floride a également accueilli les anciens entraîneurs Steve Spurrier et Urban Meyer au premier quart. Spurrier a mené les Gators à leur premier titre national en 1996. Meyer en a remporté deux, en 2006 et 2008.

SUIVANT

FAU rentre chez lui pour jouer contre Georgia Southern de la Sun Belt Conference samedi prochain. Les Owls ont perdu 20-3 à Georgia Southern début décembre.

Florida se rend à Tampa pour affronter le sud de la Floride pour la deuxième fois dans l’histoire de l’école. Les Gators ont gagné à Gainesville en 2010.