Jones juge ce que Howe ferait de Newcastle après la bataille de Brighton

Le manager par intérim de Newcastle United, Graeme Jones, n’a pas discuté de la possibilité qu’Eddie Howe lui succède de manière permanente avec les propriétaires du club, mais pense que l’ancien patron de Bournemouth devrait être satisfait de ce qu’il a vu de leur match contre Brighton.

Howe était présent au stade Amex pour voir Newcastle remporter un match nul 1-1. Cela semblait être un signal clair qu’il pourrait être l’homme à prendre les rênes de Jones à la fin de son mandat d’intérim.

On pense que Jones continuera à faire partie du personnel technique de celui qui remplacera définitivement Steve Bruce.

Cet homme semble maintenant être Howe, qui reviendrait à la direction pour la première fois depuis son départ de Bournemouth en 2020.

Après le tirage au sort de Brighton, Jones a été interrogé sur la présence de Howe. Il a déclaré que le nouveau patron potentiel devrait être satisfait de ce dont il a été témoin, après avoir analysé les progrès réalisés au cours de sa courte période en charge des affaires de la première équipe.

Il a déclaré à BT Sport : « J’en suis conscient. Je n’ai pas (eu aucune conversation à ce sujet). Les propriétaires m’ont assuré il y a trois semaines qu’ils me voulaient toujours au club.

«À mon époque, au cours des deux dernières semaines, cela a été un processus. Il faut commencer par la solidité, ce que nous avons fait contre Chelsea et aujourd’hui, nous étions plus à l’avant-garde. Vous ne pouvez pas passer du match de Tottenham où nous étions ouverts à jouer comme Barcelone.

« Il y a un processus, nous y sommes toujours et je pense que si j’étais Eddie, je partirais assez heureux. »

Cependant, tout n’était pas positif pour Newcastle et Howe aurait beaucoup à faire s’il prenait les choses en main.

Malgré cela, Jones était satisfait de la façon dont son équipe a réagi à l’adversité de concéder un penalty accordé par le VAR.

Il a ajouté : « Je voulais une victoire. Encore une décision du VAR contre nous, ça arrive, je ne le conteste pas mais je parle de la réaction des joueurs.

« Nous avons eu des moments difficiles cette saison mais le groupe est ensemble et vous l’avez vu avec la réponse en seconde période. »

La VAR est intervenue à nouveau, cette fois en faveur de Newcastle, en fin de seconde période. Le gardien de Brighton, Robert Sanchez, a été expulsé pour avoir fait tomber Callum Wilson en dehors de la surface.

Wilson aurait eu un filet vide à viser s’il n’avait pas été coupé. Ainsi, cela aurait pu être une autre histoire.

Jones pense que cela se serait terminé comme un but. Mais il a rappelé à ses joueurs qu’ils devaient continuer à travailler malgré de tels incidents.

Il a déclaré: «Je peux voir Callum courir cela au fond du filet.

« Les choses ont tourné contre nous, mais personne ne vous plaindra. Vous devez faire quelque chose à ce sujet, c’est la performance que nous avons obtenue aujourd’hui.

Potter satisfait du point malgré la leçon apprise

Pendant ce temps, le patron de Brighton, Graham Potter, a donné son avis sur les deux incidents clés du VAR dans son interview avec BBC Sport.

Sur le carton rouge, il a déclaré: « Ce n’est pas une grande action de notre part, ce n’est pas génial quand Callum Wilson contourne le gardien de but mais quelque chose à améliorer.

« Lewis Dunk est un défenseur central mais il l’a fait (il a marqué des buts) avant un certain temps dans sa carrière. Le capitaine s’avance. Nous l’avons bien géré en descendant à 10 hommes. L’esprit était bon et nous avons essayé.

Concernant le penalty, il a ajouté : « On aurait dit que c’était un penalty mais il a fallu un peu de temps à l’arbitre pour le voir. C’est la bonne décision en fin de compte.

Dans l’ensemble, Potter était satisfait du point, même s’il était conscient qu’ils auraient eux-mêmes pu gagner plus du jeu.

Il a déclaré: «Nous avons très bien joué, contrôlé le jeu, les avons forcés à reculer, créé des occasions et marqué un but. Newcastle était assis profondément et jouait sur le comptoir. Jusqu’à leur but, nous avions le contrôle du jeu et nous nous sommes un peu perdus de vue.

« Une leçon dans cette ligue, vous n’avez pas à faire trop de mal pour encaisser un but. Mais c’est un point que nous prendrons.

