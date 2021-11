Jones lance 2 passes de touché, les Patriots dépassent les Titans 36-13

Mac Jones a lancé deux passes de touché, la défense de la Nouvelle-Angleterre a forcé quatre revirements et les Patriots ont remporté leur sixième victoire consécutive, battant les Titans du Tennessee 36-13 dimanche.

La victoire a mis fin au dérapage de deux défaites de la Nouvelle-Angleterre contre les Titans. Les Patriots n’avaient pas battu le Tennessee depuis que l’ancien secondeur des Patriots Mike Vrabel a pris la relève en tant qu’entraîneur en 2018. La Nouvelle-Angleterre (8-4) s’est améliorée à 6-1 contre des adversaires de l’AFC cette saison.

Jones a complété 23 des 32 passes pour 310 verges. Kendrick Bourne a réussi les deux réceptions de touché des Patriots, terminant avec cinq attrapés pour 61 verges.

Les Titans (8-4) sont restés proches tôt, mais n’ont pas pu survivre à une multitude d’erreurs qui comprenaient trois échappés de leurs porteurs de ballon et une interception de Ryan Tannehill. Il a terminé 11 sur 21 pour 93 verges et un touché.

Jouant sans la star Derrick Henry pour le quatrième match consécutif, les Titans ont eu des résultats mitigés suite à leur attaque précipitée.

Dontrell Hilliard et D’Onta Foreman sont devenus les premiers arrières du Tennessee autres que Henry à se précipiter pour 100 verges depuis 2018. Hilliard a porté 12 fois pour un sommet en carrière de 131 verges et un touché de 68 verges. Mais il a également fait un échappé au deuxième quart qui a permis aux Patriots de marquer sur le terrain.

Foreman a couru 19 fois pour 109 verges et s’est libéré pour une course de 34 verges au troisième quart. Mais cela s’est également soldé par un chiffre d’affaires après avoir été dépouillé par JC Jackson.

La Nouvelle-Angleterre menait 16-13 à la mi-temps, marquant sur ses quatre premières possessions du match.

Les Patriots ont rapidement pris les devants après un départ catastrophique des Titans. Cela comprenait une pénalité sur leur retour de coup d’envoi, une perte de course d’un mètre lors de leur premier jeu de mêlée et l’abandon d’un sac au troisième essai. Le Tennessee a ensuite dû botter deux fois après avoir été pénalisé pour un quart de travail illégal.

Tout cela s’est traduit par un terrain court pour les Patriots, qui ont commencé sur les Titans 37. La Nouvelle-Angleterre n’a eu besoin que de neuf jeux pour monter 7-0 à la suite d’une passe de 4 verges au touché de Jones à Bourne.

Les Titans ont rebondi lors de leur deuxième série, mangeant plus de huit minutes sur un trajet de 14 jeux et 74 verges qui a culminé avec une réception de touché d’un mètre par Nick Westbrook-Ikhine. Randy Bullock a raté le point supplémentaire, mais le TD a mis fin à une séquence de 77 points consécutifs que les Patriots avaient marqués contre des adversaires.

Tirant de l’arrière 13-6 dans la seconde, Tennessee conduisait lorsque Davon Godchaux a dépouillé Hilliard, ce qui a permis au ballon de rouler librement. Kyle Dugger est tombé dessus, donnant aux Patriots un autre champ court.

Jones a eu une chance de transformer le chiffre d’affaires en un touché mais a raté un Hunter Henry grand ouvert juste à l’extérieur de la zone des buts. Nick Folk a inscrit son troisième panier de la mi-temps pour porter le score à 16-6.

Le Tennessee a pris le relais avec 58 secondes à jouer dans la mi-temps et a choisi de ne pas se mettre à genoux. Cela s’est avéré utile trois jeux plus tard lorsque Hilliard a trouvé un écart au milieu du terrain, a déjoué la sécurité Devin McCourty et a sprinté pour un touché de 68 verges. C’était le score le plus long accordé cette saison par la Nouvelle-Angleterre.

BLESSURES

Titans : TE Tommy Hudson est parti de ses propres moyens avec une blessure à la cheville au deuxième quart. … LB Monty Rice a été aidé hors du terrain avec une blessure à la cheville plus tard dans la période et n’est pas revenu. … CB Jackrabbit Jenkins a été secoué au troisième quart.

SUIVANT

Titans : Au revoir la semaine.

Patriots : À Buffalo le 6 décembre.