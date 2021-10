Jones passe et attrape, les Giants D déclenchent la victoire contre les Panthers

Daniel Jones a lancé une passe de touché de 5 verges et a réussi un spectaculaire attrapé à une main de 16 verges sur le seul touché significatif du match en menant les Giants de New York à une victoire de 25-3 sur les Panthers de la Caroline dimanche.

La passe de touché de Jones est allée à Dante Pettis et a survécu à une très longue revue de rediffusion en aidant les Giants (2-5) à infliger à la Caroline (3-4) sa quatrième défaite consécutive avec le porteur de ballon vedette Christian McCaffrey sur la touche.

Pettis a lancé par coïncidence la passe légèrement renversée sur le scintillement des puces que Jones a attrapé du bout des doigts de sa main de lancement. Jones a terminé 23 des 33 pour 203 verges et a réussi six courses pour 30 verges.

Graham Gano a marqué 49, 53 et 44 verges contre son ancienne équipe alors que les Giants ont eu du mal à marquer des touchés avec les receveurs larges Kenny Golladay (genou), Kadarius Toney (cheville) et Sterling Shepard (ischio-jambiers) et le porteur de ballon Saquon Barkley (cheville) ) tous inactifs. Devontae Booker a ajouté un TD de 19 verges avec moins de cinq minutes à jouer.

La défense très décriée de New York a connu son meilleur match de la saison, limitant la Caroline à 173 verges, forçant une sécurité sur un échouement intentionnel et obtenant une interception de James Bradberry, un autre ancien Panther. Le secondeur recrue Azeez Ojulari a réussi 2 1/2 des six sacs de New York. Carolina a terminé 2e sur 15 aux troisièmes essais.

Les trois points et les 173 verges au total sont les plus bas de l’équipe depuis que l’entraîneur Matt Rhule a pris le relais l’an dernier.

Les Panthers semblaient bien dans la série d’ouverture du match. L’ancien Jet Sam Darnold les a conduits sur 46 verges en 13 jeux avant de se contenter d’un placement de 45 verges de Zane Gonzalez qui a touché le montant mais a traversé.

C’était essentiellement tout pour le jeu. Darnold, échangé à la Caroline pendant l’intersaison, a été levé au quatrième quart après avoir réussi 16 des 25 passes pour 111 verges et le choix. PJ Walker a terminé.

Les Giants, qui ont remporté leur première victoire à domicile en quatre essais en 2021, pensaient qu’ils avaient une passe de 2 verges au touché de Jones à Kyle Rudolph au deuxième quart. La relecture a montré l’extrémité serrée avant la zone des buts et New York a échoué sur trois tentatives à l’intérieur de la ligne des 1 yards.

New York a réussi à obtenir deux points lorsque Darnold a été appelé pour un échouement intentionnel sur une passe de la zone des buts sous une forte pression.

Après le coup franc qui a suivi, Jones a frappé Pettis sur une inclinaison de 27 verges pour mettre en place le placement de 49 verges de Gano pour un avantage de 5-3 qui a finalement donné à New York sa première avance à la mi-temps.

L’examen du touché Jones-Rudolph a pris moins de deux minutes. Celui qui a suivi la capture de Jones à Pettis a duré plus de quatre minutes. Il semblait même que l’appel pourrait être annulé, mais l’arbitre Carl Cheffers a finalement déclaré que l’appel sur le terrain était correct.

BLESSURES

Panthers : CJ Henderson (épaule) et G John Miller (cheville) sont partis en deuxième mi-temps avec des blessures. Miller n’est pas revenu

Giants: Le départ S/PR Jabrill Peppers s’est blessé à la cheville droite lors d’un retour de botté de dégagement au troisième quart. Le titulaire de l’OLB Lorenzo Carter s’est blessé à la cheville gauche mais est revenu. T Matt Peart s’est blessé à un doigt mais est revenu rapidement.

SUIVANT

Panthers : terminez un road trip de deux matchs, face aux Falcons à Atlanta.

Giants : à Kansas City pour un match de lundi soir contre les Chiefs.