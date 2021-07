Jonfer, de retour en Amérique pour “un nouveau départ”

“Habituellement, les boxeurs disent toujours que nous avons fait la meilleure préparation de notre vie. Cette fois, c’est littéralement comme ça. JeLa même chose n’a pas été des plus méthodiques, mais c’est là que j’ai atteint la fin du cours de la meilleure façon. Le combat de Carson (Californie) est un nouveau départ. Non seulement pour avoir combattu à nouveau aux États-Unis (sa dernière fois là-bas a ajouté sa seule défaite professionnelle), mais pour combien ces derniers mois ont été difficiles. C’est un nouveau départ, mais pas parce que c’est ici. Si j’avais combattu en Espagne, le sentiment serait le même“, admet Jon Fernández (21-1, 18 KO) dans le podcast ‘Boxeo a la Carrera’ quelques heures après avoir contesté “l’opportunité de sa vie”. Il affrontera le dominicain Michel Rivera (20-0, 13 KO) dans un éliminateur poids léger WBA World.

L’opportunité est grande et pas seulement à cause de l’égalité. Jonfer sera télévisé sur Showtime aux États-Unis (aucune télévision n’a acheté les droits en Espagne) et aura l’occasion de racheter sa seule perte professionnelle, survenue en 2018 dans l’Oklahoma. Il veut prouver sa valeur et il le fait avec des illusions renouvelées. Cela n’a pas été une période facile pour lui. “Après le combat je souhaite enregistrer une vidéo reprenant les pics de motivation que j’ai eu quelques mois avant mon combat contre Houya à Bilbao (décembre 2019). J’ai passé un mauvais moment. J’ai arrêté d’aimer la boxe. Quand il a été autorisé à voyager entre les communautés, je suis retourné à Bilbao chez ma mère et j’allais quitter complètement la boxe, mais j’ai continué car il y avait des signes que de grandes choses pourraient sortir. Mais quelque chose a cliqué dans ma tête et le soutien que je reçois sur les réseaux sociaux m’a aidé tout au long du processus. Ça a été une roue pour me retrouver bien”, révèle le Basque.

Les médias sociaux vous ont vu comme un nouveau créateur de contenu. Sa chaîne Twitch et YouTube ont beaucoup grandi ces derniers mois. “J’ai réussi à créer une communauté très saine qui m’aide beaucoup. Je le dis plusieurs fois dans mes concerts. Ils pensent que je les aide, mais ils n’ont aucune idée de l’inverse.” Dit-il. Ces ” moments de déconnexion ” rendent Jonfer plus dangereux ce samedi. ” J’ai l’air très frais avec des idées, quelque chose de clé au-dessus du ring. Je pense que pour tous les boxeurs être fort psychologiquement est très important, et pour moi un peu plus, “prévient-il. Il est plein de moral, pas confiant.”Le combat avec Rivera est un 50-50. Il est fort et fait tout très bien, mais je pense qu’il y a des points où je suis meilleur. Il a l’air favori et c’est logique car ce n’est pas la première fois qu’il combat dans de gros événements de ce type, mais pour moi le combat est une belle opportunité et je vais en profiter”, conclut-il.