Joni Mitchell honorée avec des performances au 44e Kennedy Center Honors

Lors de la 44e édition Kennedy Center Honors, interprètes Brittany Howard, Herbie Hancock, Ellie Goulding, Brandi Carlile et Norah Jones a rendu hommage à l’un des lauréats les plus appréciés de la soirée Joni Mitchell. L’émission spéciale est maintenant diffusée sur Paramount+ et CBS.

L’ensemble sincère a couvert certains des succès les plus percutants du chanteur et compositeur, notamment « Both Sides Now » interprété par Howard et Hancock, « Big Yellow Taxi » interprété par Goulding, « Help Me » interprété par Jones et « River » interprété par Carlile.

« Les Kennedy Center Honors célèbrent des sommités dont l’art et la créativité nous ont enrichis au-delà de toute mesure », a déclaré le président du Kennedy Center, David M. Rubenstein, dans un communiqué. « La chanteuse Joni Mitchell, mélange des paroles brutes et profondément personnelles avec sa voix étonnamment éthérée dans 19 albums, devenant l’un des auteurs-compositeurs-interprètes et des figures culturelles les plus influents de la musique populaire du 20e siècle. »

Le baryton-basse Justino Díaz, fondateur de Motown, a également été honoré lors du rassemblement de cette année, qui célébrait les 50 ans du Kennedy Center. Baie Gordy, le créateur de Saturday Night Live Lorne Michaels et l’actrice et musicienne Bette Midler.

« Les lauréats de cette année représentent le pouvoir unificateur des arts et nous rappellent sûrement ce qui nous unit en tant qu’êtres humains. Ces artistes sont à la fois génie, inspiration et divertissement », a ajouté la présidente du Kennedy Center, Deborah F. Rutter.

Joe Biden a assisté à l’événement en tant que premier président à le faire depuis 2016. Dans un discours avant les représentations, il a déclaré : « Vos paroles et vos mélodies touchent les parties les plus profondes de nos âmes… elle le fait en nous laissant entrer, en partageant ce qui est profondément personnel et pourtant universel. C’est pourquoi des millions de personnes écouteront ses chansons et sentiront qu’elles ont été écrites juste pour eux… Son don touche l’éventail de la nature humaine et le sens de la lutte et comment nous surmontons et comment nous aimons. Joni, félicitations.

