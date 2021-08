Joni Mitchell sera honorée en tant que personne MusiCares de l’année 2022

MusiCares a annoncé aujourd’hui que Joni Mitchell, huit fois lauréat du GRAMMY Award et 16 fois nominé au GRAMMY Award, a été choisi comme personne de l’année MusiCares 2022. Mitchell est le lauréat du 31e gala-bénéfice annuel de la personne de l’année.

Le produit de l’événement fournira un soutien essentiel à MusiCares, le principal organisme caritatif de la musique fournissant aux professionnels de la musique des services de santé et des services humains pour un large éventail de besoins. L’hommage aura lieu au Los Angeles Convention Center le samedi 29 janvier 2022, deux nuits avant la 64e cérémonie annuelle des GRAMMY Awards.

« Nous sommes ravis de réunir une incroyable gamme d’artistes pour célébrer l’héritage musical de Joni Mitchell », a déclaré Laura Segura, directrice exécutive de MusiCares. “Elle est honorée non seulement pour sa musique et ses paroles emblématiques, mais aussi pour son esprit pionnier et l’inspiration qu’elle a apportée à tant d’artistes.”

La cérémonie d’hommage à la personne de l’année MusiCares est l’un des événements les plus prestigieux organisés pendant la semaine GRAMMY. Il comprend une réception et un encan silencieux, offrant une sélection exclusive d’articles uniques pour les invités, suivis d’un dîner et d’un concert hommage, mettant en vedette des musiciens de renom et d’autres artistes rendant hommage à Mitchell.

« Je suis honoré d’avoir été choisi comme personne de l’année par cette grande organisation caritative », a déclaré Mitchell, « j’ai hâte de faire partie de ce gala qui aidera MusiCares à poursuivre son travail inspiré en fournissant un système de soutien aux personnes dans le besoin. ”

Mitchell rejoint une liste prestigieuse des récents lauréats de la personnalité MusiCares de l’année, notamment Fleetwood Mac, Dolly Parton, et les lauréats 2020, Aérosmith. Les tables seront disponibles à l’achat le 8 septembre 2021, à 10 h (heure du Pacifique) à www.musicares.org/personne-année. Pour plus d’informations sur la Personne MusiCares de l’année, veuillez visiter www.musicares.org.

L’événement suivra toutes les précautions COVID-19, les directives de sécurité et les exigences énoncées par les responsables de la santé.

Acheter Joni Mitchell’s Shine : édition vinyle de luxe