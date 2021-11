Une nouvelle ère est en cours à Newcastle United et il semble que l’un des joueurs les plus talentueux du club pourrait être prêt pour un nouveau souffle.

Peu de gens peuvent contester le talent que possède le milieu de terrain Jonjo Shelvey, mais l’ancien homme de Liverpool serait sans aucun doute le premier à convenir qu’il n’a peut-être pas connu le genre de carrière au plus haut niveau que ses capacités justifient.

Jonjo Shelvey pourrait être la star surprise du règne d’Eddie Howe

Le joueur de 29 ans a passé du temps avec Arsenal et le club d’enfance West Ham United en tant que jeune joueur avant de passer à Charlton Athletic où il a fait sa première percée en équipe.

Son talent s’est démarqué d’un mile à The Valley et cela lui a valu d’être transféré aux géants de la Premier League Liverpool, où il a été désigné comme successeur potentiel de la légende du club Steven Gerrard.

Malheureusement, le milieu de terrain central a eu du mal à conserver une place régulière dans l’équipe première et est parti pour Swansea où il a passé deux ans et demi avant d’arriver à St James’ Park.

« Un technicien incroyable »

Le nouvel entraîneur-chef Eddie Howe a laissé entendre que Shelvey pourrait jouer un rôle essentiel dans son nouveau look à Newcastle, saluant les capacités techniques du joueur.

Il a expliqué : « Je savais à quel point Jonjo était bon, pour avoir joué contre lui et l’avoir regardé plusieurs fois, mais quand on travaille avec lui, on se rend compte que c’est un technicien incroyable. Il sera quelqu’un de très important pour nous au fur et à mesure que la saison avance.

« Jonjo peut jouer toutes sortes de passes, longues et courtes. En ce qui concerne notre philosophie et la façon dont nous voulons jouer, c’est quelqu’un qui sera très important pour nous.

getty – contributeur

Howe a fait l’éloge de Jonjo Shelvey avant l’affrontement du week-end avec Brentford » S’il jouait pour Barcelone ou le Real Madrid, vous pourriez imaginer qu’il épaterait les équipes »

Le nouveau chef des Magpies n’est pas non plus le premier à faire de Shelvey un joueur potentiellement énorme en Premier League.

Matt Ritchie de Newcastle a également salué la capacité du joueur de 29 ans dans une interview avec le podcast In The Box, via Goal, où il a déclaré qu’il ne serait pas déplacé de jouer dans El Classico, mais seulement s’il dépensait moins temps passé sur le terrain de golf.

Ritchie a déclaré: « Pour moi, je lui ai dit tant de fois: » Si vous vous contentez de baisser la tête, de vous concentrer uniquement sur le football et d’oublier le golf et tout le reste. «

« C’est vrai, pourtant, n’est-ce pas ? Il est fou. Il jouera au golf trois fois par semaine, et je me dis « Jonj, tu ne peux pas faire ça ». Il me dit ‘Non, non, je me sens mieux, Matty’. Je me dis ‘C’est impossible’.

« Mais quel joueur. Je suis à Newcastle depuis maintenant quatre ans et je l’ai honnêtement vu dans une boîte [rondo] pas plus de 10 fois. C’est comme ça qu’il est bon – et nous faisons des boîtes tous les jours.

Matt Ritchie ne tarit pas d’éloges sur son coéquipier de Newcastle

«Ce gars a la capacité naturelle de voir les passes, de recevoir le ballon, de déplacer le ballon.

«Je me souviens avoir joué contre lui quand j’étais enfant. Je pense qu’il avait 14 ans – nous jouions contre des Charlton Under-16 à Portsmouth – et je pense qu’il a marqué un triplé. Il était incroyable.

« De toute évidence, il a ses moyens et il a fini à Newcastle.

« Il est si bon. Il a tout, il a le court, et à Newcastle maintenant, il frappe des passes plus longues et des passes plus difficiles et c’est celui que nous cherchons à ouvrir et à créer des équipes.

« Mais – et ce n’est pas un manque de respect envers nous à Newcastle – j’ai l’impression que s’il jouait pour Barcelone ou le Real Madrid, vous pourriez imaginer qu’il épaterait les équipes avec ses capacités.

« Il faut que tout soit au bon endroit, et il aime trop son golf, n’est-ce pas ?

« Il me dit : ‘Je connais Matty, mais c’est comme ça que je suis, c’est comme ça que je suis’. Imaginez si vous le vouliez. Vous pourriez. »

Shelvey espère montrer aux supporters ce qu’il peut faire de manière plus cohérente « Je vais essayer de saisir l’opportunité à deux mains »

D’après les commentaires de Howe, il semble que le joueur de 29 ans pourrait être en ligne pour une dernière occasion de réaliser son potentiel.

Shelvey a expliqué à quel point il était excitant d’être à St James ‘Park au lendemain de la prise de contrôle de 305 millions de livres sterling, mais a admis qu’il ne serait probablement pas là assez longtemps pour voir le club concourir au sommet du jeu.

Il a déclaré au Daily Mail : « Ces scènes à l’extérieur du stade étaient incroyables.

« J’allais faire un tour en voiture, je voulais sortir avec une bière moi-même !

« Cette réaction au stade est unique. Les fans ont beaucoup souffert dans le passé, donc je pense que ce que nous avons vu était une libération de frustration et de soulagement que l’accord soit finalement arrivé.

« Merci aux fans aussi, car ils ont aidé à faire passer cet accord. Cela nous donne à tous tellement de choses à espérer. »

Interrogé sur l’ambition de jouer au football en Ligue des champions, il a plaisanté : « Je ne serai probablement pas là quand cela arrivera !

«Je sais combien de temps cela pourrait prendre, mais entendre quelqu’un entrer et dire qu’en tant que footballeur, cela vous donne envie de rester et de vous battre pour une place où en faire partie, ces aspirations et ces objectifs.

« Il me reste 18 mois sur mon contrat, il me revient donc de montrer aux responsables ce que je fais. Je dois m’occuper du numéro un, c’est ma carrière.

« C’est donc angoissant, mais je suis une personne positive et je vais essayer de saisir l’opportunité à deux mains. Il y a de l’excitation et des nerfs, je suppose.

Shelvey doit s’assurer qu’il ne fait pas regretter ses propos à Eddie Howe Dernière chance

Avec seulement une saison et demie pour sauver sa carrière à Newcastle United, c’est de la musique aux oreilles de Shelvey d’entendre Howe apporter son soutien au joueur.

Le milieu de terrain est souvent critiqué par les supporters de St James’ Park pour le niveau de ses performances, certains l’appelant pour un manque d’effort et une mauvaise prise de décision.

En vérité, c’est probablement juste de la frustration envers des supporters capables de voir à quel point il est capable d’être un bon joueur à son époque.

Il incombe désormais au joueur de 29 ans de montrer aux supporters de Tyneside et du Royaume-Uni qu’il est un athlète exceptionnel et pas seulement un autre joueur techniquement doué qui a eu du mal à être à la hauteur de son potentiel.