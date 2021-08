Jonnie Rice gagne par KO technique contre Michael Coffie

Lors de l’événement principal de la nuit de boxe PBC sur FOX & Fox Deportes du Prudential Center à Newark, NJ

NEWARK, New Jersey – Le poids lourd Jonnie Rice (14-6-1, 10 KOs) a remporté une victoire TKO sur Michael Coffie (12-1, 9 KOs) en action lors de l’événement principal PBC Boxing Night sur FOX et FOX Deportes ce samedi soir depuis le Prudential Center à Newark, NJ. L’arbitre Eric Dali a arrêté le combat à 2:19 du cinquième round.

“Pour être honnête, je ne m’attendais pas à submerger Coffie comme ça”, a déclaré Rice. «Je connaissais Michael Coffie non pas tant par ses combats, mais parce qu’il se battait pour Deontay Wilder. Dans ma tête, j’ai joué le rôle de sparring-partner de Luis Ortíz pour son deuxième combat contre Wilder. Donc techniquement, c’était Luis Ortíz vs. Deontay Wilder et nous verrons ce qui se passe. J’ai dû me battre un peu comme Deontay Wilder, puis un peu différemment. C’était la stratégie ».

Coffie devait initialement affronter le vétéran des poids lourds Gerald Washington, mais Washington a été testé positif pour Covid-19 et Rice était son remplaçant.

“Je n’étais pas un remplaçant tardif”, a ajouté Rice. « J’attendais une opportunité et nous étions juste à temps, nous entraînions tous les jours avec Michael Hunter. J’ai fait 20 rounds -10 et 10 vendredi dernier avant de recevoir l’appel, donc j’étais prêt.”

Rice a conclu: «Je veux tout. J’aspire à ce que tout boxeur veut, être un champion du monde. Je comprends que ma marque ne le dise pas, mais je veux que le monde voie mes progrès. Je ne suis pas bien placé mentalement pour demander des rivaux, donc je serai prêt quand mon tir arrivera pour autant d’argent que possible. Et vous savez que je vais donner un spectacle ».

Le co-événement principal sur FOX a vu le natif du New Jersey Vito Mielnicki Jr. (9-1, 6 KOs) s’exhiber en éliminant Noah Kidd (6-4-2, 5 KOs) au deuxième tour de leur concours pour le poids welter . Mielnicki a éliminé son rival au premier tour, et la foule du Prudential Center a éclaté et a applaudi le héros de sa ville natale.

Mielnicki a continué à punir Kidd au deuxième tour, forçant Kidd à se mettre à genoux. L’arbitre Eric Dali en avait déjà assez vu et a arrêté l’action à 2:32 du deuxième tour.

Kidd était dans une pose défensive, flétri. C’est pourquoi j’ai commencé à le presser de plus en plus. Mon dernier combat m’a appris que vous devez terminer votre travail une fois que vous avez blessé quelqu’un », a déclaré Mielnicki.

Mielnicki allait à l’origine avoir son match revanche contre James Martin, mais Martin n’a pas donné son poids. Kidd était censé se battre sur la partie non télévisée de la carte préliminaire, mais a agi en remplacement de Martin contre Mielnicki.

“Je n’ai eu aucun problème à changer d’adversaire à la dernière minute”, a déclaré Mielnicki. « Je me suis entraîné pour affronter un boxeur plus technique. Ce type (Kidd) était encore plus particulier. Je veux continuer à donner des victoires aux gens ici plus souvent ».

Mielnicki a noté l’énorme soutien des gens du Prudential Center et a conclu : « C’est chez moi. Quand je combats à Jersey, c’est là que je veux être. Je suis ravi de pouvoir me battre ici plus souvent. »

Le combat inaugural sur FOX a vu le super poids welter invaincu Joey Spencer (13-0, 9 KO) l’emporter par décision unanime (79-73, 79-73, 80-72) contre James Martin (7-3, 0 KO).

“Il y a eu quelques rondes d’échanges intenses, mais je les bloquais”, a déclaré Spencer. “J’ai absorbé un coup ou deux, et pour être honnête, j’aurais pensé que j’avais gagné à chaque tour.”

Après avoir échoué à faire du poids pour son combat prévu des poids welters contre Mielnicki, Martin est devenu le remplaçant de dernière minute pour affronter Spencer au super poids welter. Cependant, cela n’a pas semblé affecter Spencer.

« Cela m’a juste montré où Dieu veut que je sois. Une fois que j’ai vu le changement, j’ai su que ce serait un grand combat, un grand pas contre quelqu’un qui venait de remporter une victoire majeure. Pour moi, le résultat aurait été le même si j’avais combattu Karpency. J’avais besoin de cette expérience, de ces huit manches et de donner le rythme puisqu’il n’allait pas tomber ».

Spencer a conclu en parlant de ses projets futurs.

“J’ai plusieurs noms en tête, mais pour 2022. Je n’ai personne en tête pour terminer l’année, mais ces noms en 2022 me positionneront pour avoir l’opportunité de me battre pour un titre mondial”, a déclaré Spencer.

En action télévisée sur FS1, le concurrent vétéran et médaillé de bronze olympique Andre Dirrell (28-3, 18 KO) a remporté par TKO contre Christopher Brooker (16-8, 6 KO) dans leur combat des poids mi-lourds. L’arbitre Richard González a arrêté le combat à 2:58 minutes du troisième tour.

Le co-événement principal de la FS1 a vu le poids lourd invaincu Norman Neely (9-0, 7 KO) vaincre Juan Torres (6-4-1, 3 KO) par décision unanime (60-54, 60-54, 60-52).

Le combat inaugural de FS1 mettait en vedette le concurrent super léger Karl Dargan (20-1, 10 KO) éliminant Iván Delgado (13-4-2, 6 KO). L’arbitre Harvey Dock a arrêté l’action à 1:09 du troisième tour.

L’événement a été promu par TGB Promotions.