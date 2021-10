Jonny Greenwood a partagé le premier morceau officiel de musique de la bande originale officielle du film au prochain film Spencer. « Crucifix » apparaîtra sur la bande originale du 12 novembre via Mercury KX après la sortie le 5 novembre du film réalisé par Pablo Larraín.

Compositeur primé, Greenwood dirige la partition instrumentale du film avec une combinaison harmonieuse de free jazz et de musique baroque classique, comme en témoigne « Crucifix ».

« J’ai reçu un mail du réalisateur, Pablo Larrain. Je ne connaissais pas son travail, alors il m’a envoyé son film The Club, que j’ai trouvé très émouvant », a expliqué Greenwood à NME sur la façon dont il a été impliqué dans la création de la bande originale du film. «J’ai aimé correspondre avec Pablo, m’enflammer d’enthousiasme sur ce que pourrait être la musique. C’est une personne très énergique et positive.

Avec l’actrice Kristen Stewart dans son rôle principal, Spencer passe au microscope les jours qui ont précédé la fin du mariage de la défunte princesse Diana et du prince Charles. Le film a été écrit par le scénariste Steven Knight et présente également Jack Farthing, Timothy Spall, Sean Harris et Sally Hawkins dans sa distribution.

« C’est l’une des histoires les plus tristes qui ait jamais existé, et je ne veux pas simplement jouer Diana – je veux la connaître implicitement », a déclaré Stewart à propos du film. « Je n’ai pas été aussi excité à l’idée de jouer un rôle, d’ailleurs, depuis si longtemps. »

Avant de rejoindre Spencer, Greenwood a fourni des bandes sonores acclamées pour des films tels que Phantom Thread, There Will Be Blood et Norwegian Wood. Il a également marqué Inherent Vice et The Master.

Le travail de Greenwood a conduit à des nominations aux Grammy et aux Oscars, ainsi qu’à plusieurs prix Ivors Composer Award.

Plus tôt cette année, le guitariste de Radiohead a lancé une nouvelle collaboration créative avec son camarade de groupe Thom Yorke et Tom Skinner, un batteur de jazz. Le projet, présenté sous le nom de The Smile, a fait ses débuts au festival de Glastonbury en mai.

Écoutez « Crucifix » de Spencer.