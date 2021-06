Jonny Lee Miller sera le Premier ministre de la cinquième saison de ‘The Crown’ – The News of Chihuahua – Entre les lignes

in

L’acteur de Trainspotting et Elementary Jonny Lee Miller a été choisi pour incarner l’ancien Premier ministre britannique John Major dans la saison cinq de The Crown. Lee Miller rejoint un casting plein de grandes stars sur la dernière ligne droite de la série à succès Netflix.

Diffusé pour la première fois en novembre 2016, The Crown est devenu l’un des drames les plus importants et les mieux notés de la série Netflix. Selon Deadline, le tournage de la cinquième saison commencera en juillet avec la mise à jour complète de son casting.

Imelda Staunton en tant que reine Elizabeth rejoindra également Lee Miller; Lesley Manville, qui assumera le rôle de la princesse Margaret ; Dominic West jouera le prince Charles, Elizabeth Debicki jouera la princesse Diana et Jonathan Pryce jouera le prince Philip.

Les nouveaux protagonistes feront partie de la période mouvementée de la famille royale britannique dans les années 1990. Cette saison mettra également en vedette la tragédie survenue en 1997 lorsque la princesse Diana de Galles a été tuée dans un accident de voiture.

Le personnage qui incarnera Jonny Lee Miller a été Premier ministre et chef du Parti conservateur au cours de cette étape, précisément de 1990 à 1997. Avant cela, il a été chancelier de l’Échiquier et secrétaire des Relations étrangères pendant le mandat de Margaret Thatcher de 1987 à 1900. .

La production Crown s’apprête à commencer le tournage de ce qui sera son avant-dernière saison, Deadline a également publié sur son site internet que la date de première serait en 2022 sans préciser le mois de sa sortie.