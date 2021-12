Jonshel Alexander, enfant star dans « Beasts of the Southern Wild », décédé à 22 ans

Une actrice qui a joué dans le film nommé aux Oscars Southern Wid est décédée. Jonshel Alexander, une enfant actrice de soutien dans le film, a été tuée par balle dans le 7e arrondissement de la Nouvelle-Orléans le samedi 27 novembre par date limite. Alexander et un homme non identifié ont été abattus alors qu’ils étaient assis dans un véhicule dans le bloc 1500 de North Claiborne Avenue vers 21 heures selon les rapports. Selon plusieurs points de vente, un homme portant un masque de ski bleu est soupçonné d’être le coupable. L’homme blessé dans la fusillade s’est rendu en voiture à l’hôpital. Alexander a grandi dans le 8e arrondissement de la Nouvelle-Orléans sur l’avenue St. Claude.

Alexander a joué Joy Strong dans le film Beasts of the Southern Wild de 2012 alors qu’elle n’avait que 12 ans. Le film dramatique a été tourné en Louisiane. Il explore une communauté de bayous menacée par les tempêtes située en dehors du système de digues (principalement basée sur la parodie de l’ouragan Katrina) et les enfants qui l’habitent. Le réalisateur Benh Zeitlin a choisi des natifs de Louisiane pour les rôles principaux, dont Alexander, et a auditionné plus de 4 000 acteurs pour des rôles dans le film.

Beasts of the Southern Wild a remporté le Grand Prix du Jury au Sundance Film Festival. Il a également été nominé pour quatre Oscars, dont celui du meilleur film. Elle était trop vieille pour jouer le rôle principal de Hushpuppy, qui est allé à Quvenzhané Wallis, 6 ans. Malgré cela, elle a été choisie pour le rôle de soutien.

« Nous avons incorporé une partie dans le film qui était très inspirée par elle », a déclaré le directeur de casting du film. « Beaucoup de lignes ont été écrites par elle, et une grande partie du personnage est née de qui était Jonshel. Son personnage dans le film s'appelle Joy Strong, ce qui a toujours semblé être une description parfaite de Jonshel.

Nola.com rapporte que les représentants du casting du film sont dévastés d’apprendre sa mort. La police demande à toute personne ayant des informations sur sa fusillade de se manifester.