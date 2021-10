Jónsi de Sigur Rós sort un nouvel album solo Obsidian Tomorrow

Demain (30 octobre), Jónsi de Sigur Rós sort un nouvel album solo, coproduit par Paul Corley. Il s’intitule Obsidian, et Jónsi l’a développé parallèlement à une installation d’art visuel du même nom qui s’ouvre également demain. Obsidian est présenté à la galerie Tanya Bonakdar de New York jusqu’au 17 décembre. Trouvez la liste des chansons et la couverture de l’album d’Obsidian ci-dessous.

Jónsi a sorti son premier album solo Go en 2010, ne le suivant pas avec un autre jusqu’à Shiver de l’automne dernier. Sigur Ros a sorti Raven Magic d’Odin, une œuvre orchestrale qu’ils ont créée pour la première fois à Reykjavik en 2002, en décembre dernier.

Obsidienne:

01 Vikur

02 Ambrox

03 Kvika

04 Pyrale

05 Obsidienne

06 Cypriol

07 Eyja

08 skufall

09 Vétiverol

10 Hédione