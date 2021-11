Jony Ive collabore toujours avec l’équipe d’Apple, nom ‘LoveFrom’ inspiré par Steve Jobs

Il y a environ une demi-heure, Jony Ive a rencontré la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour dans le cadre de la conférence RE:WIRED pour parler de son nouveau collectif de design LoveFrom. La conversation a porté sur la relation de Jony avec Steve Jobs, les réflexions sur le 20e anniversaire de l’iPod et la façon dont LoveFrom fonctionne avec Apple.

Ive et Wintour ont déjà une excellente relation, oserais-je dire une amitié, donc cette interview était extrêmement naturelle. Les deux ont parlé de la transition d’Apple vers les appareils portables et de la façon dont cela a vraiment commencé il y a 20 ans avec l’introduction des premiers écouteurs blancs de l’iPod. J’ai parlé de ce processus et de la façon dont ils ont réalisé que leurs produits étaient désormais portés sur le corps des gens et comment cela a modifié leur façon de penser. Il est même allé jusqu’à parler de l’avenir de la technologie portable qui va sous votre peau et de la façon dont cela finira par changer la façon dont les produits sont conçus.

Plus particulièrement, cependant, il a clairement indiqué qu’il travaillait toujours activement avec son équipe chez Apple. On s’est largement demandé si Ive était toujours impliqué dans le développement de produits et il semble qu’il l’ait été. Je ne suis pas entré dans les détails, mais nous avions déjà entendu plus tôt cette année de Wired qu’il était impliqué dans la conception de l’iMac M1 coloré, aucune capacité spécifique n’était proposée.

Nous avons également appris d’où venait le nom « LoveFrom ». Ive dit qu’il a été inspiré par Steve et sa conviction d’exprimer sa gratitude envers l’humanité en fabriquant d’excellents produits. Il est de notoriété publique depuis un certain temps que des entreprises telles qu’Airbnb et Ferrari sont clientes du collectif, même le prince Charles s’est récemment associé à elles pour créer le sceau Terra Cotta. Mais Jony a révélé que l’équipe LoveFrom travaille activement sur son prochain projet avec le fabricant de vestes de luxe, Moncler.

