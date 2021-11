Jony Ive discute de Steve Jobs, de la poursuite du travail avec Apple, des appareils portables et plus encore

L’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, travaille toujours avec Apple, a-t-il confirmé aujourd’hui dans une interview avec Anna Wintour de Vogue lors de l’événement RE: WIRED. J’ai participé à un panel intitulé « Concevoir pour l’avenir que nous voulons habiter », où il a parlé de sujets tels que Steve Jobs, les appareils portables et LoveFrom.



J’ai confirmé que sa société de conception LoveFrom travaille avec Apple, mais il n’a pas fourni de détails sur les projets spécifiques qu’il a réalisés pour la société de Cupertino, ni indiqué s’il a été impliqué dans le développement de nouveaux appareils.

En plus de travailler avec Apple, la société d’Ive a travaillé pour Airbnb, Amazon Collective, Moncler et Ferrari, entre autres.

J’ai également parlé de l’avenir des appareils portables, et il a déclaré qu’il s’attend à ce que la technologie portable continue de progresser au point où certains appareils sont intégrés dans le corps. « Il ne fait aucun doute… que certains de ces produits disparaîtront sous notre peau », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas penser à quelque chose de plus personnel, de plus spécifique, de plus individuel et de plus intime que les choses qui sont en nous. »

J’ai dit que l’iPod était essentiellement la première technologie portable d’Apple, lors d’une discussion sur le récent 20e anniversaire de l’appareil. « Je pense que ce que l’iPod a vraiment marqué, c’est le début de la création de produits et d’appareils bien plus spécifiques », a-t-il déclaré.

Steve Jobs revient souvent dans les interviews d’Ive, et le panel d’aujourd’hui ne fait pas exception. J’ai dit qu’il se souvient de Jobs pour son dynamisme et ses valeurs. « Il y avait ce goût, cette célébration d’être surpris », a déclaré Ive. « Même si la surprise signifiait en fait qu’il avait tort. Il était beaucoup plus intéressé par l’apprentissage que par le fait d’avoir raison. »

Selon Ive, certains de ses souvenirs de ses moments les plus productifs avec Jobs étaient quand les deux marchaient ensemble et pensaient l’un à côté de l’autre. « Presque toujours, d’après mon expérience, les idées les plus puissantes se produisent tranquillement et elles sont fragiles », a-t-il déclaré.

La discussion complète d’Ive avec Anna Wintour peut être visionnée sur le site Web de WIRED.