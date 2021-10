Jony Ive écrit un article du WSJ en souvenir de Steve Jobs : “Je pense à Steve tous les jours”

Demain, le 5 octobre, marquera les 10 ans du décès de Steve Jobs à l’âge de 56 ans. En souvenir des 10 ans écoulés depuis ce jour, l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, a écrit un article dans le Wall Street Journal Magazine rappelant sa dernière jours avec Jobs…

Ive écrit que même s’il n’a pas parlé publiquement de son amitié avec Jobs depuis qu’il a prononcé un éloge funèbre en 2011, il pense chaque jour au regretté cofondateur d’Apple :

Mes souvenirs de ce jour brutal et déchirant il y a 10 ans sont dispersés et aléatoires. Je ne me souviens pas être allé chez lui en voiture. Je me souviens d’un ciel brumeux d’octobre et de chaussures trop serrées. Je me souviens ensuite que Tim et moi nous sommes assis tranquillement dans le jardin ensemble pendant longtemps.

Ive écrit qu’il reste proche de la femme de Jobs, Laurene, et qu’ils parlent tout le temps :

Laurene et moi sommes proches. Nos familles sont proches depuis près de 30 ans. Nous avons enduré des morts et célébré des naissances. Nous parlons tout le temps, souvent de Steve mais rarement de mon travail avec lui. La plupart du temps, nous parlons de l’avenir et de son travail extraordinaire et inspirant avec Emerson Collective.

Ive réfléchit à ce qu’il était probable qu’il travaillait avec Jobs chez Apple, qui « voulait toujours apprendre » plus que « vouloir avoir raison ».

Dans les grands groupes, nos conversations gravitent vers le tangible, le mesurable. Il est plus confortable, beaucoup plus facile et socialement plus acceptable de parler de ce qui est connu. Être curieux et explorer des idées provisoires étaient bien plus importants pour Steve que d’être socialement acceptable.

Notre curiosité supplie que nous apprenions. Et pour Steve, vouloir apprendre était bien plus important que vouloir avoir raison.

Notre curiosité nous a unis. Il a formé la base de notre collaboration joyeuse et productive. Je pense que cela a également tempéré notre peur de faire quelque chose de terriblement nouveau.

Steve était préoccupé par la nature et la qualité de sa propre pensée. Il attendait tellement de lui-même et travaillait dur pour penser avec une vitalité, une élégance et une discipline rares. Sa rigueur et sa ténacité ont placé la barre vertigineusement haut. Quand il ne pouvait pas penser de manière satisfaisante, il se plaignait de la même manière que je me plaignais de mes genoux.