Jony Ive prononce un discours émouvant lors du lancement du California College of the Arts [Video]

En 2019, Jony Ive a quitté Apple après plus de 20 ans pour créer son propre cabinet de design indépendant appelé LoveFrom. Depuis lors, nous n’avons pas beaucoup entendu parler du célèbre responsable du design d’Apple, mais il a récemment prononcé un discours devant le California College of the Arts dans le cadre de la procédure virtuelle d’ouverture de l’université.

Pendant le discours, Ive, qui a également reçu un doctorat honorifique, a partagé une variété de pièces de motivation pour les diplômés. Je me suis spécifiquement concentré sur les défis auxquels les étudiants ont été confrontés au cours de la dernière année en raison de la pandémie de COVID-19, déplorant le manque de collaboration en personne. Bien que le discours ne fasse aucune mention d’Apple, il est toujours intéressant d’entendre Ive après des années de calme.

Comme récapitulé par Showstudio:

Rempli de pépites de connaissances que les étudiants peuvent emporter chez eux et se souvenir longtemps après l’obtention de leur diplôme – “ Les opinions ne sont pas des idées, les opinions ne sont pas aussi importantes que les idées, les opinions ne sont que des opinions ” et “ être curieux alimente notre appétit d’apprendre et vouloir apprendre est bien plus important que d’avoir raison »- le discours d’Ive est motivant dans son ton et stimulant dans la matière. Réfléchissant à la signification de l’art et du design dans la culture contemporaine, citant les magnifiques conséquences d’une imagination ardente et créative, j’ai également commenté que “ sans imagination, sans pensée profondément nouvelle et sans idées puissantes, notre pratique n’a pas de but ”, martelant la idée que par l’imagination et la créativité vient l’unicité et que les conceptions innovantes sont un moyen de défier l’ordinaire et le banal.