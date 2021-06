Joor lève 46 millions de dollars pour sa croissance – WWD

Joor, la plateforme numérique de vente en gros pour les secteurs du luxe, de la mode et de la maison, a levé 46 millions de dollars en financement de série D dirigé par Macquarie Capital Principal Finance.

Trois investisseurs précédents, Itochu Corp., Battery Ventures et Canaan Partners, ont également participé à la dernière ronde de financement.

“C’est plus d’argent que ce que nous avons collecté à ce jour”, a déclaré Kristin Savilia, PDG de Joor. Avec les 46 millions de dollars, Joor a levé un total de 82 millions de dollars.

Joor alimente divers salons professionnels virtuels et événements de mode et exploite également un marché virtuel B-to-B toute l’année pour les marques et les détaillants. Joor se définit comme « un écosystème numérique » pour la gestion de la vente en gros avec des salles d’exposition virtuelles et Joor Passport, un emplacement central en ligne pour les salons professionnels et les événements de mode.

Avec le financement de la série D, Joor entame sa « prochaine étape de croissance », a déclaré Savilia. « Le nouveau capital nous permet d’accélérer l’innovation en tant qu’entreprise indépendante et de continuer à fournir des solutions de pointe au service de notre vaste réseau mondial de marques et de détaillants. »

Savilia a déclaré que le nouveau capital contribuera à alimenter l’investissement de la société dans l’innovation, les paiements et le financement des plateformes, ainsi qu’à soutenir l’expansion mondiale et verticale continue. Plus précisément, la société se concentre sur une nouvelle expansion dans la région Asie-Pacifique ; la constitution de son portefeuille de clients e-commerce et petites et moyennes entreprises de détail ; améliorer la fonctionnalité de recherche et ajouter à sa plateforme des marques supplémentaires vendant des produits pour la maison.

“Nous nous concentrons vraiment sur les industries que nous connaissons et aimons le plus, le luxe et la mode, ainsi que la mode pour la maison, dans laquelle nous nous sommes lancés l’année dernière”, a déclaré Savilia, ajoutant que 25% des commerces de détail utilisant Joor recherchent des articles pour la maison. .

Avec le commerce électronique, Ssense, Revolve and Forward s’est récemment associé à Joor. ShopBop était déjà à bord.

Il y a deux semaines, Joor a lancé son bureau de Shanghai, devenu la première plateforme de vente en gros B-to-B à lancer des opérations au service des marques et des détaillants en Chine continentale. L’ouverture à Shanghai porte à 12 le nombre de bureaux Joor dans le monde. La société est basée à New York et possède des bureaux à Los Angeles, Philadelphie, Paris, Londres, Milan, Madrid, Berlin, Melbourne et Tokyo ainsi qu’à Shanghai.

“Le fait de disposer des données des grands magasins, des acteurs de l’e-comm et des PME au même endroit permet aux grossistes d’avoir le même accès aux données que les marques d-to-c”, a déclaré Savilia.

La semaine dernière, Nu Order, un concurrent de Joor, a accepté d’être vendu à Lightspeed, la plateforme de commerce basée à Montréal. Savilia a déclaré que Joor restait indépendant et n’avait pas l’intention de vendre. “Notre mission a toujours été de ne laisser aucune marque ou détaillant de côté et d’être agnostique dans les meilleures positions pour le faire”, a déclaré Savilia. “Nous sommes très optimistes quant à l’avenir.”

Alors que les États-Unis et certains autres pays commencent à voir la vie se normaliser après un an et demi de refuge induit par COVID-19, les salons professionnels virtuels pourraient perdre du trafic avec la reprise des salons professionnels physiques. Mais Savilia ne s’attend pas à ce que cela ait un impact sur les affaires de Joor. “Tout le monde reste avec Joor”, a-t-elle déclaré. « Il y a encore des gens qui ne voyagent pas et ne voyageront pas. »

Pendant la pandémie, près de 100% du trafic sur Joor était sur les ordinateurs de bureau. Avant la pandémie, 70% de notre trafic était sur iPad ou iPhone. Nous verrons probablement une répartition 50-50 », après la pandémie. « Je pense en fait que l’utilisation des ordinateurs de bureau et des appareils mobiles augmentera. »

Joor Passport a organisé 17 événements l’année dernière et, à la fin du mois de mai de cette année, en avait accueilli 17. Six autres sont prévus tout au long de l’été. Joor est en train de créer son horaire d’automne.

Joor affirme avoir plus de 12 500 marques et 325 000 détaillants dans 144 pays sur sa plate-forme et traiter plus de 1,5 milliard de dollars de transactions en gros chaque mois. Les détaillants utilisent la plate-forme gratuitement. Les entreprises présentes sur Joor vont des conglomérats de luxe LVMH, Kering et Richemont à des marques telles que Stella McCartney, Valentino, Kate Spade et Dr. Martens, en passant par les détaillants Neiman Marcus, Harrod’s, Harvey Nichols, Printemps, Dover Street Market et Intermix.

« Nous continuons d’être impressionnés par les capacités de la plate-forme technologique de Joor associées à son réseau de marques et de détaillants leader du secteur », a expliqué Anand Subramanian, directeur général de Macquarie Capital Principal Finance. « Cet investissement reflète la confiance dans l’équipe talentueuse de Joor, et nous constatons une croissance significative pour Joor alors qu’ils étendent leur plate-forme pour offrir des alternatives de paiement et de financement à leur clientèle mondiale. Nous sommes impatients de tirer parti de notre expertise pour soutenir le succès à long terme de l’entreprise.

Macquarie Capital Principal Finance, la principale branche d’investissement de Macquarie Capital Advisory and Capital Solutions, fournit des solutions flexibles de financement primaire et d’investissement sur le marché secondaire pour les entreprises et les clients immobiliers commerciaux. La société a déclaré avoir réalisé plus de 36 milliards de dollars de financement par emprunt et d’investissements en actions et plus de 620 transactions depuis 2009.