Le gouvernement jordanien a affirmé dimanche que l’ancien prince héritier Hamzeh bin Hussein et d’autres s’étaient engagés avec des entités étrangères dans le but de déstabiliser le royaume.

«C’étaient des efforts qui menaçaient la sécurité et la stabilité de la Jordanie et ces efforts ont été déjoués», a déclaré dimanche le vice-Premier ministre Ayman al-Safadi, selon le Washington Post.

Le président du Parlement, Faysal al-Fayez, a déclaré que «le roi est une ligne rouge» et que la nation s’opposera à «toute main traîtresse tremblante qui vise à gâcher la sécurité et la stabilité».

Un certain nombre de personnes ont été arrêtées samedi. Le chef d’état-major de l’armée jordanienne, le général de division Yousef Huneiti, a déclaré samedi que Hamzeh n’avait pas été arrêté, mais avait été «invité à arrêter les mouvements et les activités qui étaient utilisés pour cibler la sécurité et la stabilité de la Jordanie», selon le Post a également cité le responsable disant que «toutes les procédures ont été menées dans le cadre de la loi et après des enquêtes approfondies».

Mais le Post, dans son article, a fait référence à «l’apparente assignation à résidence» de Hamzeh et a noté que dans une vidéo, Hamzeh a indiqué qu’il lui avait été interdit de communiquer avec les gens ou d’utiliser Twitter. Le média a rapporté que « Hamzeh a transmis une vidéo à la BBC dans laquelle il a dit qu’il lui était interdit de communiquer avec les gens ou d’utiliser Twitter après avoir été informé qu’il avait participé à des réunions dans lesquelles le roi avait été critiqué. »

«Je ne suis pas la personne responsable de l’échec de la gouvernance, de la corruption et de l’incompétence qui prévaut dans notre structure de gouvernance depuis 15 à 20 ans et qui s’aggrave … et je ne suis pas responsable du manque de foi les gens ont dans leurs institutions », aurait déclaré Hamzeh. «Il a atteint un point où personne n’est capable de parler ou d’exprimer une opinion sur quoi que ce soit sans être intimidé, arrêté, harcelé et menacé.»

