“Jordan arrêterait le bus jusqu’à ce qu’il reçoive plus de coups que Steve Kerr”

Steve Kerr a 55 ans et est l’une des figures clés pour comprendre la NBA actuelle. Entraîneur des Warriors depuis 2014, a remporté trois anneaux dans la Baie après avoir dirigé de main de maître l’une des grandes équipes de la Baie de tous les temps, celle que dirige toujours Stephen Curry et dans laquelle a joué Kevin Durant. Avant, en tant que joueur, le pedigree du tireur d’élite né à Beyrouth et élevé en Californie est incontestable : tireur d’élite doté d’un excellent tir extérieur, spécialiste avant que ce rôle ne prolifère en NBA, Kerr a joué pendant quinze ans dans la Ligue et Il a été cinq fois champion avec deux des plus grandes équipes de tous les temps: Bulls de Michael Jordan (1996, 1997 et 1998) et Spurs de Gregg Popovich (1999 et 2003).

Le grand moment de Steve Kerr, vous savez, est survenu lors de la finale 1997 contre le Jazz grâce à son tir gagnant dans les derniers instants du sixième et dernier match. Kerr a reçu une passe de Jordan à la tête de l’ampoule et a marqué au saut. Un cliché qu’il a pris les yeux fermés mais crucial en raison de l’importance du moment et parce que Jordan lui a délégué au moment où le titre était en jeu. Après le panier de Kerr, le Jazz avait cinq secondes, mais Scottie Pippen a volé le service de Bryon Russell et a aidé Tony Kukoc, qui clôturé les Finales avec un pote (90-86) avec le délire déjà déchaîné au United Center. Kerr, une blague de son style, a plaisanté plus tard lors de la célébration quand il a dit qu’il avait dit à Jordan et Pippen dans le temps mort avant cette pièce qu’il était là pour retirer les marrons du feu une fois de plus.

Kerr a eu un autre moment pour sa légende particulière avec Michael Jordan : le coup de poing à l’entraînement. Le 23, vous savez, il a concouru à un niveau obsessionnel et a exigé le maximum de tout le monde, avec certaines manières dans le vestiaire et dans la manière de diriger son équipe qui ont par la suite été remises en question et que le documentaire The Last Dance a été clair malgré le fait que c’était la propre version de Jordan qui a guidé toute la narration.

Lors du camp d’entraînement de la saison 1995-96, qui s’est terminé par l’historique 72-10, Kerr et Jordan se sont affrontés, ce dernier a tenté de le résoudre en tirant sur son physique et Kerr, beaucoup plus léger, ne s’est pas découragé. Le résultat a été un combat dans lequel Jordan a frappé Kerr et il s’est précipité pour répondre alors que ses coéquipiers tentaient de rétablir la paix et que son œil commençait à devenir violet.. “Il était comme le garçon de Jurassic Park qui a été attaqué par le vélociraptor”, a-t-il déclaré après avoir ri. et d’expliquer son évidente infériorité physique. Plus sérieusement, le désormais coach assure toujours que cet incident a cimenté leur relation au lieu de la gâcher, car Jordan aimait avoir à ses côtés des gars qui ne reculaient pas devant les défis. « C’est étrange mais c’était comme ça, ça nous convenait bien. Je ne dirais pas que c’est quelque chose que je recommanderais de faire aux gens, mais dans ce cas, je sais que Michael me testait et j’ai répondu. Je pense que j’ai réussi son test et il a commencé à me faire confiance”.

La compétitivité de Jordan avec Kerr ne s’est pas arrêtée là. Mandy Cohen, une productrice de télévision qui a couvert les Bulls au cours de ces années, a déclaré dans une interview que Jordan était obsédé par le fait de tirer mieux que Kerr. Toujours prêt à relever des défis, à parier sur lui-même et à battre tout le monde en tout, Jordan avait besoin de battre le meilleur tireur de son équipe dans un petit concours de tir depuis le centre du terrain que les Bulls faisaient après l’entraînement. . « Kerr était le meilleur tireur sur trois à l’époque. Et après chaque séance de tir, tout le monde tirait du centre du terrain pour voir qui pouvait le toucher. Et bien des fois tu devais rester là à attendre que Jordan mette plus que Kerr. Personne ne pouvait aller nulle part et, si nécessaire, le bus de l’équipe s’arrêtait jusqu’à ce que Jordan gagne et soit prêt à partir. C’était sa personnalité, il ne pouvait rien perdre ».

L’ancien producteur de WGN TV se souvient également que parfois Jordan montait dans l’avion en criant toujours aux décisions des arbitres même dans les matchs où ils s’étaient battus : «Une fois, je me suis assis dans mon siège dans l’avion et il s’est tenu devant moi et a commencé à me crier dessus qu’il n’avait pas fait de pas dans une pièce de théâtre. dans lequel ils avaient été signalés. Et je lui ai dit pourquoi il me criait dessus si je n’avais pas arbitré le match ».