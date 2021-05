Jordan Banks: Un garçon tué par la foudre sauve trois enfants en faisant un don d’organes | UK | Nouvelles

Jordan, neuf ans, a été tué alors qu’il jouait au football à Blackpool mardi après-midi. Son père dévasté, Matt Banks, a publié un hommage déchirant sur Facebook et a révélé que son petit garçon avait déjà sauvé des vies à travers la tragédie. Son message disait: «Je ne suis pas du genre à mettre ma vie personnelle sur Facebook, mais après avoir vu des articles sur la Jordanie et reçu des centaines de messages, j’ai senti qu’il était temps de dire quelque chose.

«Jordan était et est toujours la petite personne la plus incroyable. Il avait le plus grand cœur et ferait n’importe quoi pour n’importe qui.

«Quand les parents disent qu’ils ont le meilleur enfant de tous les temps, il était GÉNÉRALEMENT le meilleur de tous les temps. Si jamais j’avais pu demander un enfant parfait qui était mon Jordan, je n’aurais pas pu être plus fier de lui en mettant toujours d’autres personnes lui-même, une petite personne si désintéressée.

«Même maintenant, sa gentillesse a permis à trois autres enfants de vivre. Il nous a toujours dit qu’il voulait être en mesure d’aider d’autres personnes s’il le pouvait, alors était un donateur et a fait un don dont nous savons que ce sera ce qu’il voulait.

LIRE LA SUITE: La police recherche une femme après l’abandon d’un bébé dans un parc

M. Banks a déclaré que Jordan était un grand fan du Liverpool FC, avant de plaisanter sur le fait que “je lui imposais probablement plus …

Le père en deuil a ajouté: “Ses autres passions étaient les arts martiaux et la mode (il changeait de tenue trois fois par jour, ce qui agaçait Jen à cause de la quantité de lessive!). Il veillait toujours à ce qu’il ait l’air à la mode et aime sa tenue .

«Son t-shirt préféré était son haut Cobra Kai car il était obsédé par Cobra Kai. Il avait droit à une question concernant Cobra Kai une heure, sinon nous en parlerions toute la journée.

«Littéralement, les mots ne peuvent même pas expliquer à quel point je suis navré. Non seulement j’ai perdu mon petit garçon, mais j’ai perdu mon petit meilleur ami.

«Nous nous asseyions et parlions pendant des heures de son avenir et il me demandait toujours comment je voulais que ses enfants m’appellent, et nous avons tous les deux choisi Papi.

Jordan a été transporté à l’hôpital après avoir été blessé sur les terrains de football de School Road, mais il est décédé peu de temps après.

À la suite de la tragédie, la police de Blackpool a expliqué comment Jordan avait touché leur cœur en les soutenant pendant le verrouillage en plaçant des bonbons et des chocolats sur leurs voitures pour les remonter le moral.

M. Banks a déclaré qu’il voulait diffuser le message pour que les gens ne prennent rien pour acquis.

Il a déclaré: «Je me suis toujours assuré que nous avions du temps de qualité en famille et j’ai fait tout ce que je pouvais pour lui montrer à quel point il était aimé et à quel point il était spécial et beau.

«Donc, ce que je demande à tous ceux qui ont des enfants, c’est de chérir chaque instant, même des moments qui semblent insignifiants en ce moment: les chercher à l’école, les coucher le soir, leur faire un verre, prendre le thé ensemble.

«Vous ne savez jamais quand des moments comme ça vous seront enlevés, c’est seulement comme si hier je préparais un breuvage à Jordan, le mettais au lit, recevais des baisers, le serrais et jouais avec lui.

«Ne prenez pas le temps pour acquis car vous pourriez finir par souhaiter avoir plus comme moi! Alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, si vous êtes occupé et qu’ils voudront peut-être jouer à un jeu ou regarder quelque chose avec vous, trouvez le temps parce que c’est inestimable. “