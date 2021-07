Jordan Belfort, le «Loup de Wall Street», prédit que Bitcoin et Ethereum pourraient monter en flèche d’ici la fin de l’année

Le tristement célèbre commerçant derrière le film “Le loup de Wall Street”, Jordan Belfort, a fait des prévisions haussières sur les prix du bitcoin et de l’éther tout en prédisant que des réglementations “massives” pour l’espace des crypto-monnaies permettraient aux crypto-monnaies de se généraliser.

Dans une large interview avec CoinDesk, Belfort a noté qu’il pensait que des réglementations “massives” dans l’espace de crypto-monnaie pourraient être bénéfiques pour le bitcoin, l’éther et les pièces stables, et les craintes supplémentaires de réglementation sont erronées. Il a souligné que les régulateurs apprivoisent le marché des obligations de pacotille et sa croissance après cela.

S’adressant au principal lien stablecoin, Belfort a doublé sa critique de longue date de la crypto-monnaie, affirmant qu’il s’agissait d’une arnaque et qu’il était «choqué» par le peu de poursuites judiciaires engagées jusqu’à présent contre l’USDT.

Le stablecoin a maintenant plus de 61 milliards de jetons en circulation, et comme l’émission de nouvelles pièces a augmenté de façon exponentielle avec la hausse des prix de BTC, Belfort a laissé entendre que de nouvelles pièces pourraient être créées pour pomper la crypto-monnaie. En 2018, Belfort avait déclaré qu’il soupçonnait l’USDT d’être une “fraude massive” utilisée pour pomper le prix de BTC.

Certains universitaires sont parvenus à des conclusions similaires, tandis que d’autres s’en sont éloignés. Tether et sa société sœur Bitfinex ont toujours nié être impliqués dans une quelconque manipulation de marché et ont déclaré que “les émissions ne peuvent pas être utilisées pour soutenir le prix du Bitcoin ou de toute autre pièce/jeton sur Bitfinex”.

Au cours de l’interview, Belfort a également critiqué les objectifs de prix irréalistes pour le bitcoin et l’éther, affirmant qu’ils sont utilisés pour attiser le battage médiatique et sont déconnectés du cas haussier des crypto-monnaies. Il a noté qu’il possède les deux actifs et pense que BTC “a certainement de grandes chances d’être considéré comme de l’or numérique”.

Selon ses mots, à la fin de l’année, il voit le BTC se négocier entre 45 000 et 70 000 $ et l’ETH entre 3 700 et 4 500 $. Plus tôt cette année, Belfort a prédit que BTC se rallierait à 100 000 $ après avoir changé sa position auparavant critique.

