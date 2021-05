Jordan Brand dévoile un espace collectif pour femmes à Los Angeles – WWD

Jordan Brand a pris un engagement envers sa consommatrice ces dernières années.

La marque a fait appel à des designers comme Melody Ehsani et Aleali May, entre autres, pour des collaborations et en 2020, la marque a lancé des collections de vêtements exclusivement pour les femmes.

Cette année, Jordan et Aleali May se sont associés sur une collection de vêtements et des baskets Air Jordan 1 en édition limitée qui ont rendu hommage à l’école élémentaire de la créatrice et à l’équipe de forage du lycée avec laquelle elle a pratiqué dans sa jeunesse, qui s’appuie sur leur partenariat qui a commencé avec leur première collaboration de chaussures en 2017.

Dans le prolongement, Jordan a ouvert un espace collectif de femmes à Los Angeles pour montrer son dévouement aux femmes.

L’espace comprend des vêtements pour femmes et des baskets comme la nouvelle Air Jordan 1 d’Aleali May et les récentes baskets Air Jordan VI en or rose, entre autres, entrecoupées dans une construction ouverte avec des écrans présentant leur campagne mondiale de vêtements pour femmes printemps 2021 avec des athlètes comme Los Angeles Sparks point guard Te ‘a Cooper et des talents locaux tels que le designer et philanthrope Dime Jones, DJ Osh Kosh, l’actrice Zolee Griggs et la fondatrice et militante de Hike Clerb Evelynn Escobar-Thomas.

«Nous avons pensé qu’il était juste de fonder cet espace collectif dans leurs histoires inspirantes et de mettre en lumière chacune des femmes, en plus d’Aleali May», a déclaré Andrea Perez, vice-président mondial de Jordan Brand.

Perez a déclaré que l’espace était en chantier depuis 2020, mais que la construction a commencé en mars. L’objectif de la marque est de continuer à défendre les voix des femmes.

«Nous avons vu une opportunité à ce moment unique dans le temps de revitaliser notre magasin Jumpman LA et de créer une expérience immersive qui célèbre les femmes qui montrent l’exemple, brisent les barrières et ont un impact positif sur leurs communautés», a-t-elle déclaré. “Nous considérons Jordan Brand comme un unificateur des différents principes de la culture du basket-ball – de la musique, de la mode, du sport et de l’art – qui est parallèle à ce que la ville de Los Angeles incarne également.”

Perez n’a pas révélé si d’autres collaborations avec des créatrices étaient à venir – «Vous devrez rester à l’écoute des détails», a-t-elle déclaré – mais a partagé des plans pour des éléments de cet espace collectif pour se diriger vers d’autres magasins Jumpman mondiaux.

Selon la marque, l’engagement porte ses fruits. Le secteur des femmes a fait état d’une «forte» croissance mondiale tirée par les lancements de vêtements comme la collection Flight Essentials et la capsule Moto. Perez a ajouté que la Air Jordan 1 «Silver Toe» est le plus grand lancement féminin de l’histoire de la société.

«Nous continuerons de nous concentrer sur la création pour les femmes, qui représentent désormais un pourcentage croissant de tous les acheteurs jordaniens», a déclaré Perez.