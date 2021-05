Jordan Clarkson, meilleur sixième homme de la NBA

La perte frustrante subie par le Jazz aux Grizzlies Lors du premier match du premier tour de la Conférence de l’Ouest, cela n’a pas nui au fait que le meneur Jordan Clarkson a reçu lundi la bonne nouvelle d’être le vainqueur du prix du meilleur sixième homme du cours de basket-ball NBA 2020-21.

NBA 2020-21 Sixième homme de l’année: le garde de jazz Jordan Clarkson. – Shams Charania (@ShamsCharania) 24 mai 2021

Clarkson, avec 407 points, a largement dépassé son coéquipier, l’attaquant australien Joe Ingles (272 points), et le meneur des New York Knicks Derrick Rose (77). Le joueur de 28 ans a récolté en moyenne 18,4 points, 4 rebonds et 2,5 passes décisives par match au cours de la saison 2020-2021.. De plus, il a joué un rôle déterminant dans l’Utah en obtenant la première place au classement général de la ligue avec une fiche de 52-20.

Clarkson, qui est en NBA depuis sept saisons, a été surpris par le prix de son coéquipier anglais, qui a également fait un excellent travail depuis le banc. Il est également le seul joueur de l’histoire du jazz à enregistrer plus de 40 points en plusieurs matchs en tant que réserve.. Ses 203 buts sur le terrain à 3 points sont le quatrième plus haut total en une saison.