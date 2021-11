Jordan Clarkson stupéfait alors qu’un fan des Sacramento Kings vomit

« Cette équipe est si mauvaise qu’elle me rend malade ! » Beaucoup d’entre nous l’ont dit, peu l’ont réellement vécu.

Samedi soir, un fan des Sacramento Kings a retardé le match de 15 minutes pour avoir soufflé des morceaux sur le sol depuis son siège sur le terrain. Si nous devinons quelle franchise professionnelle est capable de rendre leurs fans malades, les Sacramento Kings seraient en tête de liste.

Donc les Kings vs Jazz ont eu un très long retard parce que quelqu’un a vomi sur le terrain. Je suppose que c’était un risque biologique. #NBA c’est fantastique ! pic.twitter.com/TNeUSywwNd – Gieson Cacho (@gcacho) 21 novembre 2021

L’équipe de la dernière place est entrée dans le match après avoir perdu sept de ses dix derniers matchs et a continué sur sa lancée contre les Utah Jazz. Sacramento n’a pas fait les séries éliminatoires depuis 2006 – quand George W. Bush était encore président.

Après avoir réalisé que le retard était causé par un ventilateur qui vomissait, par opposition à la boisson renversée plus fréquemment vue sur le sol, les joueurs semblaient abasourdis, avec Jazz guard Jordan Clarkson surgir devant une caméra de télévision pour offrir une réaction absolument incroyable.

Jordan Clarkson. Attendez-le. pic.twitter.com/6ZkOdIugFE – Greg (@gwiss) 21 novembre 2021

Ce n’est pas la première fois qu’on voit quelqu’un vomir pendant un match de basket. Il y a quelques années, le gardien des Chicago Bulls Nate Robinson assis sur le banc, vomissant dans une poubelle tout en continuant à jouer dans un match éliminatoire.

« Criez à l’équipe de nettoyage parce que je ne l’aurais certainement pas nettoyé. Il serait probablement resté là pendant longtemps si j’avais été amené », a déclaré Clarkson après le match.

« Pour le gamin, nous avons tous eu des nuits comme… J’espère qu’il va bien. Buvez un peu de jus, des électrolytes, de l’eau et tout ça », a ajouté Clarkson. « Demain, il sera hétéro. Tout le monde était là avant.

C’était peut-être un mauvais doigt de poulet ou un insecte gastrique. Mais comme Clarkson y fait allusion, il est également tout à fait possible que le fan ait trop bu. La plupart des billets pour les courts incluent de la bière et du vin à volonté. Et étant donné que le renversement s’est produit vers la fin du jeu, il y avait beaucoup de temps pour que trop d’alcool soit consommé.

