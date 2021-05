Jordan Davis annonce la tête d’affiche ‘Buy Dirt Tour’

MCA Nashville Jordan Davis a annoncé aujourd’hui sa tête d’affiche Buy Dirt Tour. Devant le coup d’envoi le 9 septembre à Minneapolis, Davis montera sur scène dans des salles à travers le pays, interprétant des chansons de son EP Buy Dirt qui vient de sortir. Davis sera accompagné lors de la tournée de 17 villes par des invités spéciaux Seaforth et Mackenzie Porter.

Davis a donné aux fans un avant-goût de sa prochaine tournée lors de sa diffusion en direct Buy Dirt, diffusée hier sur YouTube, Facebook et Tik Tok. «C’est (Exit / In) que j’ai joué mon premier concert complet à Nashville», dit Davis. «Cet endroit est super spécial et super tissé dans la scène musicale de Nashville. COVID a blessé beaucoup de ces petites salles de musique et je voulais aider à ramener des spectacles et à nous remettre sur la route.

Le natif de Shreveport a joué son tout nouvel EP d’avant en arrière du célèbre Exit / In de Nashville et a organisé une séance de questions-réponses avec les fans après la performance. Seaforth et MacKenzie Porter se sont joints à lui pendant la représentation, et une option de don était disponible pendant la diffusion en direct au profit de Music Venue Alliance Nashville.

De plus, Davis fera une apparition très spéciale à la 3e heure de NBC AUJOURD’HUI le 1er juin, interprétant «Buy Dirt» avec la superstar country Luke Bryan. Le dernier single de Davis, «Almost Maybes», est actuellement dans le Top 10 et grimpe dans les charts de la radio country.

Pour plus d’informations et les options de billets, visitez le site Web officiel de Jordan Davis.

Acheter Dirt Tour Dates:

9/9/2021: Minneapolis, MN The Filmore *

9/10/2021: Rosemont, IL Joes *

9/11/2021: Grand Rapids, intersection MI *

17/09/2021: Indianapolis, DANS L’Égyptien *

23/09/2021: Sayreville, NJ Starland Ballroom *

05/10/2021: Seattle, WA The Showbox *

10/7/2021: Eugene, OR McDonald Theatre *

28/10/2021: Pittsburgh, PA Stage AE *

29/10/2021: Norfolk, Virginie The Norva *

30/10/2021: Columbia, SC Le Sénat *

07/11/2021: Verona, NY Turning Stone Resort Casino

12/10/2021: Newport, KY PromoWest Pavilion à OVATION *

12/11/2021: St.Louis, MO The Factory *

16/12/2021: New York, NY Webster Hall *

17/12/2021: Baltimore, MD Rams Head en direct *

18/12/2021: Buffalo, salle de bal de la ville de New York *

19/12/2021: Boston, MA HOB Boston *

* Soutien de Seaforth et MacKenzie Porter