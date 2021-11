Jordan Davis court pour le TD alors que la Géorgie n ° 1 roule, 56-7

Le plaqueur défensif remarquable Jordan Davis a marqué son premier touché en carrière et la défense n ° 1 de la Géorgie a de nouveau été dominante dans une déroute 56-7 de Charleston Southern samedi.

Davis, un chef de file de la défensive géorgienne la mieux classée, a marqué sur un plongeon d’un mètre sur le paquet géant des Bulldogs au premier quart pour le premier touché du match.

Davis avait déjà joué dans le package jumbo en tant que bloqueur, mais les fans ont hurlé d’anticipation lorsque le tacle de 6 pieds 6 pouces et 340 livres s’est déplacé vers le champ arrière. Davis a été arrêté lors de son premier run du 2. Les fans ont de nouveau applaudi lorsqu’il a reçu un deuxième carry et a marqué du 1.

La Géorgie (11-0) a été aussi dominante que prévu contre Charleston Southern (4-6), l’équipe de Football Championship Subdivision du Grand Sud. Les Buccaneers sont tombés à 0-25 contre les équipes FBS.

Les Bulldogs n’ont accordé que 126 verges – 68 au sol sur 31 courses et 58 par passes.

Brock Bowers a réussi deux passes de touché et quatre joueurs géorgiens, dont Davis, ont marqué des points. Zamir White a couru 83 verges, dont un touché de 40 verges, en seulement quatre courses.

Stetson Bennett et JT Daniels se partagent le temps au poste de quart-arrière. Bennett a lancé des passes marquantes de 32 verges à Kenny McIntosh et de 4 verges à Bowers.

Daniels, qui a commencé la saison en tant que partant, a pris le relais au deuxième quart et a ajouté une passe de touché de 7 verges à Bowers. Carson Beck, le troisième quart-arrière de la Géorgie, a pris le relais en deuxième demie après que la Géorgie ait mené 49-0 et ajouté la quatrième passe des Bulldogs.

La défense géorgienne, qui a enregistré des blanchissages consécutifs contre Vanderbilt et l’Arkansas au cours de la première moitié de la saison, a commencé la journée en tête du pays avec seulement 7,6 points accordés par match.

Le populaire Davis, qui a reçu le battage médiatique du trophée Heisman, a également été acclamé comme l’un des 30 seniors à être honoré lors d’une cérémonie d’avant-match avant le dernier match à domicile de la saison. Après le match, il s’est tenu sur une échelle devant la section des étudiants et a célébré la victoire.

L’entraîneur Kirby Smart a encouragé toutes les personnes âgées éligibles à participer à la cérémonie, bien que beaucoup aient la possibilité de revenir pour une année supplémentaire accordée par la NCAA en raison de la pandémie de COVID-19.

Le solide défenseur de Charleston Southern, Hombre Kennedy, a été retiré du terrain avec une blessure apparente à la jambe droite au premier quart.

L’EMPORTER

Charleston Southern : Les Buccaneers ont finalement eu des raisons de se réjouir – et ont été pénalisés pour cela – lorsqu’ils ont marqué lors d’un match à deux chiffres d’affaires au troisième quart pour éviter le blanchissage. La passe de Jack Chambers a été déviée et le Géorgien Xavian Sorey a capté la déviation pour une interception avant de perdre le ballon à son retour. Garris Schwarting a attrapé le ballon de Sorey et a couru 65 mètres pour le touché. Les Buccaneers ont été pénalisés pour conduite antisportive suite au score.

Géorgie : La deuxième passe du match de Bennett a été interceptée par le secondeur Garrett Sayegh. Ce n’était pas le signe d’une déception de la Géorgie, qui a commis peu d’erreurs par la suite. Plus important encore, la Géorgie a évité les blessures alors qu’elle se prépare pour son match de championnat de la Conférence du Sud-Est le 4 décembre. Smart a donné un temps de jeu précieux aux sauvegardes. Les Bulldogs avaient six joueurs avec des courses de 11 verges ou plus. Dix joueurs ont réussi des captures d’au moins 10 verges.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

La Géorgie n’a rien fait pour nuire à sa position de n ° 1 dans les classements AP Top 25 et College Football Playoff. Smart a mis son équipe au défi d’honorer les seniors avec un bon départ. La Géorgie menait 35-0 et avait dominé Charleston Southern 280 à moins-10 au début du deuxième quart. Les 49 points des Bulldogs en première demie ont égalé un record scolaire de points en une demie.

SUIVANT

Charleston Southern ouvre sa saison 2022 à domicile contre Western Carolina le 3 septembre.

La Géorgie jouera son dernier match de saison régulière la semaine prochaine lors de sa visite à Georgia Tech. Ce sera la première rencontre entre les rivaux de l’État depuis la victoire 52-7 de la Géorgie en 2019, la troisième victoire consécutive des Bulldogs dans la série. Le match n’a pas été joué la saison dernière en raison de la pandémie.