Jordan Davis et Luke Bryan lancent le clip “Buy Dirt”

Jordan Davis et Luke Bryan se sont à nouveau associés pour le clip de leur collaboration “Buy Dirt”, publiant le clip de balayage cette semaine. La vidéo présente des scènes des deux stars se produisant dans un champ à l’heure d’or entrecoupées de clips en noir et blanc de la vie agricole d’une famille.

“Buy Dirt” est la chanson titre de l’EP de Davis en mai et a été écrit par Davis avec son frère, Jacob Davis, Josh Jenkins et Matt Jenkins. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Davis a écrit que la chanson parlait “d’apprécier ce que vous avez dans la vie et de profiter de ces plaisirs simples que l’argent ne peut pas acheter”. Il a ajouté : “Le clip officiel de Luke Bryan est maintenant sorti et j’espère que vous l’aimerez !”

“Achetez de la terre / Trouvez celle sans laquelle vous ne pouvez pas vivre / Obtenez une bague, laissez votre genou toucher le sol / Faites ce que vous aimez mais appelez ça du travail / Jetez un peu d’argent dans l’assiette à l’église”, lit-on dans le refrain. “Envoyez vos prières vers le haut et vos racines en profondeur / Ajoutez quelques membres à votre arbre généalogique / Regardez leurs marques de crayon et l’herbe dans la cour pousser toutes / Parce que la vérité à ce sujet est / Tout va acheter très vite / Vous ne peut pas acheter le bonheur / Mais vous pouvez acheter la saleté.”

Davis a déclaré à Kelleigh Bannen sur Today’s Country Radio avec Kelleigh Bannen sur Apple Music Country que Bryan était la première personne qu’il avait en tête de le rejoindre lorsqu’il a écrit la chanson. “Le mec parle de sa famille, il s’agit de passer du bon temps et de ses fermes, de sa propriété, de sortir dans les bois”, a-t-il déclaré, se souvenant, “la seconde où nous l’avons écrit, nous nous sommes dit:” Nous Je dois donner cette chanson à Luke. S’il veut bien la couper. Sinon, je vais la couper, je vais lui demander de la chanter avec moi.'”

“Alors, heureusement, je lui ai envoyé un SMS et je me suis dit:” Hé, mec, je veux que tu écoutes cette chanson. Je pense que tu vas t’y connecter. Si tu veux en faire partie, je J’adorerais que tu le fasses. Évidemment, je ne ressens même pas le besoin de répondre, mais regarde-le. Fais-moi savoir », a-t-il poursuivi. “Et il m’a tout de suite répondu. Et c’était drôle, il se rendait en voiture à sa ferme quand il a reçu le message. Je ne pouvais donc pas penser à un meilleur gars pour être avec moi.”