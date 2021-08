Jordan Davis sort le clip de son nouveau single, “Buy Dirt”

MCA Nashville’s Jordan Davis a sorti le clip officiel de son nouveau single “Buy Dirt”. Davis a écrit « Buy Dirt » au milieu de la pandémie avec la nouvelle perspective que, malgré le monde entier en pause, il avait toujours ce qui comptait le plus pour lui – sa foi, sa famille et ses amis. Dans son nouveau clip, Davis aux côtés de la superstar country Luc Bryan illustrer l’histoire derrière la chanson poignante.

“Buy Dirt” est l’une des chansons de Davis à la croissance la plus rapide à ce jour, ayant passé 11 semaines consécutives dans le Top 200 du Country Streaming Chart et se situant actuellement au n ° 47. La chanson a recueilli 45 millions de streams dans le monde et plus de 28 000 téléchargements de morceaux. “Buy Dirt” est actuellement dans le Top 40 et grimpe dans les charts des radios country, après le plus récent single de Davis dans le Top 5, “Presque peut-être” et ses trois singles consécutifs n°1 multi-platine, “Singles You Up”, “Take It From Me” et “Slow Dance In A Parking Lot”.

Davis et Bryan ont joué “Buy Dirt” sur NBC’s 3rd Hour of Today en juin dernier. De plus, l’auteur-compositeur-interprète prendra la route cet automne pour participer à la tournée bénie et gratuite de Kane Brown. et sa propre tête d’affiche Buy Dirt Tour.

La tournée devrait débuter le 9 septembre à Minneapolis, Davis montera sur scène dans des salles à travers le pays, interprétant des chansons du nouvel EP. Davis sera rejoint sur la tournée de 17 villes par les invités spéciaux Seaforth et Mackenzie Porter.

Davis a donné aux fans un aperçu de sa prochaine tournée lors de son Buy Dirt Livestream, qui a été diffusé en mai sur YouTube, Facebook et Tik Tok. “C’est ici (Exit/In) que j’ai joué mon premier concert complet à Nashville”, explique Davis. «Cet endroit est super spécial et super intégré à la scène musicale de Nashville. COVID a fait beaucoup de mal à ces petites salles de concert et je voulais aider à ramener les spectacles et à nous remettre sur la route. »

Achetez ou diffusez Acheter Dirt.