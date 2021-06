Jordan déchire Biden pour avoir assisté au même G-7 auquel Trump est allé ⋆ .

in

Le représentant Jim Jordan de l’Ohio. Graeme Jennings-Pool/.Rep. Jim Jordan a semblé critiquer Biden lundi pour avoir assisté à des sommets diplomatiques en Europe. “Pendant que Biden côtoie ses copains en Europe, la crise frontalière fait rage à la maison”, a-t-il tweeté. Les conservateurs ont cherché à faire de l’immigration à la frontière américano-mexicaine un cri de ralliement contre Biden. Inscrivez-vous à la newsletter quotidienne de 10 Things in Politics.

Le représentant du GOP, Jim Jordan de l’Ohio, a semblé lundi critiquer le président Joe Biden pour avoir assisté aux sommets du Groupe des Sept et de l’OTAN ces derniers jours, affirmant que le président devrait plutôt concentrer ses énergies sur la frontière américano-mexicaine.

“Alors que le président Biden côtoie ses copains en Europe, la crise frontalière fait rage à la maison”, a écrit Jordan, législateur conservateur et fidèle allié de l’ancien président Donald Trump, sur Twitter. Ceci, bien que Biden ait assisté aux mêmes sommets diplomatiques que Trump a fait au cours de son unique mandat.

Biden a assisté au 47e sommet du G-7 dans le comté anglais de Cornwall le week-end dernier.

Lors du sommet, Biden a rejoint les dirigeants du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon pour signer un communiqué conjoint qui abordait des sujets allant des stratégies pour mettre fin à la pandémie de coronavirus à une ligne directrice pour lutter contre le changement climatique et un examen du droit international concernant la sécurité en ligne et les discours de haine.

Biden assiste maintenant au sommet de l’OTAN à Bruxelles.

Alors que Trump a critiqué à plusieurs reprises l’OTAN sur la façon dont l’alliance est financée et aurait discuté de son retrait de l’organisation, Biden vise une approche plus diplomatique lors de sa visite.

Les républicains, qui ont dénoncé l’augmentation des passages frontaliers non autorisés depuis l’entrée en fonction de Biden, ont utilisé les questions d’immigration comme un cri de ralliement contre le président pendant des mois.

Biden a cherché à profiter de son premier voyage à l’étranger en tant que président pour rétablir la confiance dans les États-Unis en tant que leader mondial et allié après quatre années chaotiques sous Trump. Le style de leadership abrasif de l’ancien président et sa tendance à défier agressivement les alliés sur des questions telles que le commerce et les dépenses de défense ont mis à rude épreuve les partenariats importants. Des sondages récents ont montré que l’image mondiale des États-Unis s’est améliorée avec Biden à la barre par rapport à l’ère Trump, en particulier parmi les alliés européens.

Trump a fréquemment critiqué l’OTAN, présentant l’alliance comme dépassée tout en méconnaissant son fonctionnement.

L’approche de l’ancien président envers l’OTAN a parfois fait craindre qu’il ne retire les États-Unis de l’alliance historique à un moment d’agression accrue de la Russie. Trump a également attisé l’inquiétude en suggérant que les États-Unis ne prendraient pas la défense d’un autre allié de l’OTAN s’il était attaqué, ce qui constituerait une violation du principe fondamental de l’organisation de défense collective consacré à l’article 5 du traité fondateur de l’OTAN.

Dans un écart majeur par rapport à Trump et à sa rhétorique envers l’alliance, Biden dans des commentaires adressés lundi au secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que les États-Unis considéraient l’article 5 comme une “obligation sacrée”.

« Je veux juste que toute l’Europe sache que les États-Unis sont là. Les États-Unis sont là », a déclaré Biden.

