Jordan et la défense des Saints remportent la victoire 18-10 contre les Panthers

Alvin Kamara a transformé une courte passe en premier touché de la Nouvelle-Orléans en plus de 11 quarts, Brett Maher a inscrit quatre buts sur le terrain et les Saints ont battu les Panthers de la Caroline 18-10 dimanche.

La troisième victoire en quatre matchs pour les Saints (8-8) – juste leur deuxième triomphe dans le Superdome lors de leur finale à domicile en saison régulière – a assuré que la Nouvelle-Orléans se dirigerait vers la dernière semaine de la saison régulière toujours à la recherche d’un NFC place de joker.

Taysom Hill a complété 17 des 28 passes pour 222 verges et a également mené les Saints au sol avec 45 verges tout en jouant derrière une ligne offensive manquant quatre partants d’ouverture de la saison. Marquez Callaway a capté six passes pour 97 verges et Kamara cinq passes pour 68 verges, dont son touché de 12 verges au quatrième quart.

La défense de la Nouvelle-Orléans a fait le reste, limogeant Sam Darnold à sept reprises. Cameron Jordan a réussi 3 1/2 sacs, son troisième match consécutif avec au moins deux. CJ Gardner Johnson l’a scellé avec une interception dans la dernière minute, condamnant les Panthers (5-11) à une sixième défaite consécutive.

La Nouvelle-Orléans a terminé le match avec Hill s’agenouillant triomphalement alors que les fans entonnaient des chants de « Qui dit qu’ils vont les battre les Saints! »

Darnold, qui a repris le rôle de titulaire qu’il occupait plus tôt cette saison après que Cam Newton avait commencé lors des cinq défaites précédentes de la Caroline, a complété 17 des 26 passes pour 132 verges.

La Caroline n’a pas traîné en première mi-temps, prenant une avance de 10-3 sur la course de 21 verges de Chuba Hubbard au début du deuxième quart.

La Nouvelle-Orléans semblait prête à égaliser lorsque PJ Williams a délogé le ballon de Darnold sur un sac et Marcus Davenport a récupéré, donnant aux Saints le ballon au Carolina 13. Mais la Nouvelle-Orléans a dû frapper un panier après trois jeux infructueux.

Le porteur de ballon des Saints de la Nouvelle-Orléans Alvin Kamara (41 ans) effectue une réception de touché dans la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Panthers de la Caroline à la Nouvelle-Orléans, le dimanche 2 janvier 2022. (AP Photo/Derick Hingle)

Avec un peu plus d’une minute à jouer dans la mi-temps, les Saints ont fait face à un troisième et 11 de leur 3. La sagesse conventionnelle aurait été de lancer le ballon puis de botter parce que la Caroline n’avait pas de temps mort. Au lieu de cela, Hill a décoché un lancer d’épaule arrière de 28 mètres que Callaway a attrapé le long de la ligne de touche gauche.

Hill a ensuite frappé Lil’Jordan Humphrey pour 18 yards et Callaway pour 15 autres avant que la Nouvelle-Orléans n’utilise son dernier temps mort. Hill a complété une autre passe rapide pour mettre en place le troisième placement de Maher alors que la mi-temps s’est terminée pour porter le score à 10-9.

La majeure partie du troisième quart s’est jouée du côté de la Caroline du 50, mais les Saints ont eu un décrochage prometteur sur une pénalité de mise à la terre intentionnelle. Cela les a poussés hors de portée des paniers.

À la fin du quart, la Nouvelle-Orléans a réussi un premier essai sur les 18 des Panthers, mais s’est de nouveau contenté d’un placement et d’une avance de 12-10.

Lorsque le troisième quart s’est terminé, il a marqué 11 quarts consécutifs sans touché pour les Saints, mais ils ont réussi à conserver l’avantage au quatrième quart, aidés par la tentative ratée de 47 verges du botteur de Caroline Lirim Hajrullahu.

ÉLÉMENTS DE CAMPAGNE

Le plaqueur droit des Saints Cesar Ruiz, un pro de deuxième année, était le seul joueur de ligne partant de la Nouvelle-Orléans à jouer. Le plaqueur gauche Terron Armstead (genou) a été rayé pour la sixième fois en huit matchs. Le plaqueur droit Ryan Ramczyk et le centre Erik McCoy étaient tous deux dans la réserve COVID-19 et le garde gauche Andrus Peat est dans la réserve des blessés depuis fin octobre.

BLESSURES

La sécurité des Saints Williams a semblé se blesser à la cheville gauche au deuxième quart.

SUIVANT

Panthers: visitez dimanche les champions 2021 de la NFC South Tampa Bay Buccaneers.

Saints : voyage à Atlanta, qui a été éliminé des éliminatoires, pour terminer la saison régulière.